Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: “Exit strategy? Falsa e offensiva”

La vicenda del divorzio che vede protagonisti Chiara Ferragni e Fedez è ormai diventato l’argomento di punta del gossip del nostro Paese. Da giorni ormai l’imprenditrice digitale e il rapper sono presi di mira dai giornalisti, ma soprattutto da Michael Dessì, l’inviato di Pomeriggio Cinque, che continua a tampinare i due (ex?) coniugi in cerca di risposte. Proprio questo pomeriggio, il giornalista del programma condotto da Myrta Merlino è riuscito a intercettare la Ferragni e ha approfittato dell’occasione per approfondire con lei le recenti indiscrezioni apparse su alcune testate, che hanno definito la separazione da Fedez una vera e propria “exit strategy”. Ecco che cosa ha risposto l’imprenditrice digitale.

Le parole di Chiara Ferragni ai microfoni di Pomeriggio Cinque

Come anticipato, sono ormai giorni che Chiara Ferragni continua a essere fermata per le vie di Milano dai giornalisti e oggi, al cospetto di Michael Dessì, l’imprenditrice digitale si è mostrata parecchio scocciata e decisamente amareggiata per via delle ultime illazioni sul suo conto. La notizia del giorno infatti vede protagonista un’ipotesi, definita “exit strategy” secondo la quale la separazione di Fedez non è altro che una mera strategia messa a punto per uscire dal periodo di impasse che la vede prigioniera da dicembre 2023, quando è scoppiato il famoso caso del “Pandoro Gate“.

Una teoria che ha fatto infuriare la diretta interessata che, oggi pomeriggio, ai microfoni della trasmissione di Myrta Merlino ha risposto così: “Sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo”. Poche e semplici parole che però hanno espresso alla perfezione il sentimento di sdegno dell’influencer nei confronti di chi ha gettato ombre sul momento doloroso che lei e la sua famiglia stanno vivendo, mettendo addirittura in dubbio la frattura con il marito.

Le richieste di Chiara Ferragni

Per concludere, l’influencer ha fatto una richiesta a Myrta Merlino e, in generale, a tutti i giornalisti che in questo periodo la stanno prendendo letteralmente di mira: non essere più importunata. Una richiesta più che condivisibile visto il momento complicato che l’imprenditrice si trova ad affrontare.

Prima di andare e lasciare l’inviato di Pomeriggio Cinque, Chiara ha fatto poi un’ultima richiesta: avere un cornetto porta fortuna come quello che Dessì ha regalato al marito nel corso della breve intervista di ieri. Una richiesta che è stata accolta con piacere dall’inviato: “Glielo porto io che sono un uomo del sud, porta bene”, ha detto infatti il giornalista. Un’occasione per porre altre domande all’influencer e alle quali Chiara Ferragni ha già detto che non risponderà.

Perché il divorzio da Fedez potrebbe essere una strategia

A questo punto in molti si staranno chiedendo che cosa prevede l’ormai celebre exit strategy. Stando a quanto si legge sul web, si tratta di un’abile mossa studiata a tavolino da chi di dovere per fare in modo che i media non parlino più dei problemi giudiziari della Ferragni, ma si concentrino su ben altro.

La strategia del divorzio da Fedez sarebbe dovuta servire all’imprenditrice digitale per avere un po’ di respiro dai guai giudiziari che la vedono protagonista. Da mesi l’influencer è nel mirino per il caso Balocco: di conseguenza ha perso molti follower, ma non è tutto perchè anche numerosi accordi e contratti di lavoro sono saltati, facendola sprofondare in un momento di vero e proprio “stallo lavorativo”.

A questo punto, stando ai detrattori dell’exit strategy, le opzioni al vaglio per superare la crisi erano essenzialmente due: una terza gravidanza o la fine della storia d’amore con Fedez. Non è chiaro quale possa essere il motivo che avrebbe portato l’imprenditrice digitale a scegliere la seconda opzione. A ogni modo, stando a questa teoria, per fare in modo che la vicenda non gettasse altro fango sulla sua figura, la colpa della separazione avrebbe dovuto essere solo ed esclusivamente a carico del rapper.

In effetti i giornali, parlando del perchè i Ferragnez hanno deciso di separare le loro strade, hanno riportato lo scoop secondo il quale il tutto sarebbe partito dal fatto che il rapper non ha dato alla moglie, in un momento molto difficile per lei, lo stesso supporto che invece la Ferragni gli aveva dimostrato quando lui era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. E infine la cacciata di Fedez dall’appartamento di City Life, di proprietà di una delle società della Ferragni.

L’intervista da Fazio

Insomma, tutto pare combaciare anche se sono tanti gli interrogativi che aleggiano attorno a questa storia. Nel dubbio, per sapere come stanno realmente le cose non resta che attendere un po’ e dare tempo alla nebbia di dissolversi definitivamente. Nel frattempo però i fans della coppia (e non solo) sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di assistere all’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, che andrà in onda domenica 3 marzo.