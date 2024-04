Fedez, torta d’auguri per l’assistente: la provocazione ai paparazzi

Fedez si trova attualmente in California per il Coachella Festival. Tra una storia ed un’altra degli artisti che si susseguono sul palco, ha pubblicato anche una foto per fare gli auguri alla sua assistente Eleonora Sesana. Nello specifico ha condiviso l’immagine di una torta di compleanno decisamente singolare…

Dopo la sua rottura con l’influencer Chiara Ferragni, si è detto davvero di tutto circa i possibili motivi della loro rottura. Il portale di gossip Dagospia aveva attribuito la causa proprio all’assistente del rapper. Secondo quanto riportato i Ferragnez avrebbero difatti litigato furiosamente in seguito ad un viaggio a Miami di Fedez con Eleonora. Il cantante ha quindi voluto festeggiare il compleanno del suo braccio destro con fare ironico, sbeffeggiando proprio chi vedeva in lei la causa della sua separazione con la Ferragni.

La torta di compleanno per Eleonora

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram una torta di compleanno su cui ha fatto disegnare con lo zucchero tutte le foto che lo paparazzavano in compagnia di Sesana ed i titoli degli articoli che supponevano una relazione tra i due.

In accompagnamento alla singolare torta, il rapper ha aggiunto una didascalia che recita:

Torta con le foto paparazzate degli ultimi mesi. Auguri alla mia assistente Eleonora Sesana. Ti voglio bene.

Di seguito la foto della torta di compleanno pubblicata da Fedez nelle storie di Instagram:

Il rapper ha quindi voluto scherzare su tutti i gossip delle ultime settimane. Durante la sua intervista con Francesca Fagnani a Belve ci ha anche tenuto a precisare come Eleonora non c’entri nulla nella rottura con Chiara Ferragni. Le motivazioni della loro separazione sono difatti ben altre. Se Fedez continua a pubblicare costantemente sui social la sua vita da single, tra un viaggio ed un altro, l’influencer è invece sparita dai social da settimane. Il suo silenzio potrebbe essere dovuto al momento difficile che sta attualmente attraversando tra la rottura con il cantante ed il Pandoro-gate che l’ha vista indagata dalla procura di Milano per truffa.