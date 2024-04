Fedez, le nuove foto fanno discutere il web: le repliche al vetriolo

Da quando il rapper Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, e l’influencer Chiara Ferragni hanno annunciato la loro rottura per loro non sembra esserci più pace. La coppia è difatti costantemente sotto attacco da parte degli hater e questa volta è toccata a Fedez. Le nuove foto pubblicate dal cantante sui social hanno scatenato numerose critiche, portandolo a rispondere in maniera abbastanza piccata ad alcuni dei commenti.

Dopo averlo aspramente criticato per la decisione di riprendere i figli Leone e Vittoria soltanto di spalle, adesso a non andare giù al popolo del web sembrerebbe essere il nuovo stile di vita del rapper. Secondo alcuni dei commenti che si possono leggere sotto gli ultimi scatti postati da Fedez sui social il ragazzo vorrebbe mostrarsi felice a tutti i costi nonostante la recente rottura con Chiara. Qualcuno l’ha addirittura paragonato ad un cinquantenne single che vuole dimostrare come riesce a godersi la vita anche dopo essersi separato.

La replica del diretto interessato non ha tardato ad arrivare. Federico ha difatti voluto rispondere personalmente a chi lo criticava, condividendo anche nelle stories di Instagram alcuni dei commenti negativi ricevuti con tanto di risposta.

Di seguito soltanto alcuni:

Le risposte esilaranti del rapper hanno scatenato le risate dei suoi fan.

Fedez a Miami con i figli

Fedez è recentemente volato a Miami in compagnia dei suoi figli, Leone di sei anni e Vittoria di tre. Con loro anche suo padre, Franco Lucia, nonno dei bambini. Si tratta della prima vacanza da padre single dopo la rottura con Chiara Ferragni. Le foto del viaggio vengono spesso pubblicate sui social dal cantante, il quale ha anche avuto una piccola disavventura nel corso del suo soggiorno in Florida. Il rapper ha difatti dimenticato di mettere la crema solare, ustionandosi completamente il corpo ed il viso. L’accaduto è stato documentato dal diretto interessato con delle storie su Instagram. Fedez è stato inoltre avvistato nelle ultime ore al party dell’ex di Melissa Satta, Tommy Chiabra. Insomma, come detto da qualcuno, si sta godendo la sua vita da single!