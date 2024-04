Fedez, brutto risveglio a Miami: cosa è successo al viso del rapper

Fedez si trova attualmente in vacanza a Miami in compagnia dei suoi due figli, Vittoria e Leone. Questa mattina, però, il rapper ha avuto un risveglio poco piacevole. Avendo dimenticato di mettere la protezione solare si è difatti ustionato tutto il viso. L’accaduto è stato raccontato in delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale.

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è stato protagonista di una disavventura durante la sua vacanza a Miami. In Florida, si sa, il sole di questi tempi picchia parecchio e, soprattutto se ci si dimentica di mettere la crema solare, questo può essere un problema. Il rapper l’ha sperimentato in prima persona, mostrandosi sui social con il viso ed il corpo completamente arrossati. Nelle storie pubblicate su Instagram lo si vede con la pelle bruciata dal sole ed un particolare salta immediatamente all’occhio. Il suo viso risulta difatti bianco in prossimità degli occhi, dettaglio che lascia facilmente intuire come Fedez indossasse degli occhiali da sole mentre era esposto ai raggi solari.

La “disavventura” è stata commentata ironicamente dal cantante. Le foto che lo mostrano ustionato sono difatti accompagnate dalle didascalie “Buongiornissimo” e “Sembro un istruttore di sci, perfetto per Miami tra l’altro”.

Di seguito le immagini:

Nel video condiviso nelle storie, si sente il rapper dire con fare ironico:

Hai presente quando metti gli occhiali da sole e ti dimentichi che c’è il sole? Ecco…

Fedez si trova a Miami per la sua prima vacanza come papà single. Con lui ci sono difatti anche i figli Leone di sei anni e Vittoria di tre e suo padre Franco Lucia, nonno dei bambini. Da qualche mese lui e Chiara Ferragni si sono lasciati, scatenando tutta una serie di supposizioni circa le motivazioni della loro rottura.

I rischi dell’esposizione ai raggi UV

Esporsi ai raggi UV senza protezione solare può essere molto pericoloso per la pelle. Si rischia difatti di ustionarsi. Inoltre non usare la crema solare può favorire la comparsa di rughe precoci e linee sul corpo. E’ quindi sempre consigliato utilizzarla per proteggersi quando ci si espone al sole.