Fedez, fuga detox con i figli: e Chiara Ferragni sparisce dai radar

Per la prima volta dopo tanti anni, Chiara Ferragni e Fedez hanno passato le vacanze pasquale separati. Chiara è volata a Dubai per passare alcuni giorni di vacanza insieme ai figli Leone e Vittoria, la madre Marina Di Guardo, la sorella Valentina Ferragni con il fidanzato Matteo Napoletano e alcuni amici. Fedez, invece, ha passato le feste in montagna, senza però mostrare la sua compagnia. Dopo aver trascorso la Pasqua da solo, il rapper è tornato a Milano rivelando che, proprio come la moglie, adesso è il suo turno di fare una “fuga detox” con i bambini. Difatti, il conduttore di LOL – Chi ride è fuori partirà presto per Miami insieme a Leone e Vittoria.

Fedez, prima vacanza da papà single con i figli

Una volta tornato a Milano, il cantante ha prima mostrato le prime immagini della sua nuova casa. L’appartamento è ancora in fase di arredamento, ma dalle storie si intravede già il salone con il divano e i flipper che il cantante ha fatto installare. In attesa che la casa venga definitivamente sistemata, Fedez ha deciso di fare un viaggio insieme ai figli Leone e Vittoria, volando fino a Miami. Si tratta della prima vacanza da papà single per il rapper, che potrà finalmente passare un po’ più di tempo con i bambini. Come anticipato prima, in questi giorni i piccoli sono stati sempre con la mamma, festeggiando la Pasqua a Dubai.

Nel frattempo, Chiara Ferragni è completamente sparita dai radar. Durante le vacanze negli Emirati Arabi Uniti, l’imprenditrice digitale ha pubblicato numerose storie insieme ai figli, gli amici e la famiglia. Ma, da circa due giorni, è in completo silenzio social. Mentre la sorella Valentina, che era a Dubai con lei, ha pubblicato diverse storie documentando il suo ritorno, Chiara non condivide nulla da giorni.

Un comportamento abbastanza inusuale per l’influencer, che non spariva per così tanto tempo dai social dal famoso scoppio del caso Balocco. Resta solo da aspettare per capire se Chiara Ferragni continuerà a mantenere un basso profilo o se tornerà presto ad utilizzare il suo profilo Instagram e a tenere aggiornati i suoi fan.