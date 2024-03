Chiara Ferragni e Fedez, prima Pasqua separati: cos’hanno fatto

Per la prima volta in tanti anni, Chiara Ferragni e Fedez hanno passato le festività pasquali separati. Questa volta, i loro due figli, Vittoria e Leone, sono rimasti con la mamma. Alcuni giorni fa, l’influencer è volata a Dubai insieme ai bambini, la madre Marina Di Guardo, la sorella Valentina Ferragni e il fidanzato di quest’ultima, Matteo Napoletano. L’imprenditrice digitale ha documentato questa vacanza con molte foto e video, dove i figli sono sempre apparsi rigorosamente di spalle. Cos’ha fatto, invece, Fedez in questa giornata di Pasqua?

Pasqua in solitaria per Fedez, Chiara Ferragni a Dubai con i figli

A quanto pare, anche Fedez ha lasciato Milano per godersi le feste in tranquillità. Il rapper si è taggato in un hotel di Courchevel, una stazione di sport invernali nel dipartimento francese della Savoia, nella valle della Tarantasi. Federico Lucia ha condiviso diverse storie, tra foto dell’albergo, di se stesso, del cibo e delle lussuose macchine usate in questi giorni. Non è chiaro, però, con chi stia trascorrendo queste vacanze. Difatti, non ha menzionato altre persone o amici nelle sue Instagram stories né ha pubblicato foto con loro, quindi non siamo certi di con chi stia alloggiando in quest’hotel.

Dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, il conduttore di LOL – Chi ride è fuori ha cambiato molto il suo approccio sui social. Ormai, il cantante è solito condividere più che altro ricordi del suo passato tra foto e canzoni o piccoli stralci della sua quotidianità, senza però dare troppi dettagli. D’altro canto, ieri sera, 30 marzo, l’imprenditrice digitale è uscita insieme alla sorella Valentina e alcuni amici, godendosi la notte di Dubai. Oggi, invece, ha condiviso la caccia alle uova fatta insieme a Leone e Vittoria.

Insomma, gli ex coniugi sono ormai più distanti che mai. Una volta tornati in Italia, i bambini conosceranno la nuova casa del papà, dove ci sarà una stanza proprio per loro come spiegato da Fedez sui social. Per capire di più dell’attuale situazione tra i Ferragnez, bisognerà guardare l’intervista del cantante a Belve il prossimo 9 aprile.