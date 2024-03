Domenica In, Fagnani anticipa Belve: “Com’è stato Fedez”

Mancano solo 2 giorni e, dopo mesi di attesa, su Rai 2 tornerà finalmente Belve. In occasione dell’inizio della nuova edizione del programma cult, Francesca Fagnani è stata ospite di Mara Venier a Domenica In per dare le prime impedibili anticipazioni. Nella prima puntata, ci saranno tre ospiti d’eccezione: Loredana Bertè, Carla Bruni e Matteo Salvini. La Venier ha mostrato in anteprima qualche frammento delle interviste, che sembrano già promettere bene. Nella clip, infatti, si è vista prima la Bertè confessare di essere casta da circa 10 anni, seguita dall’ammissione della Bruni che ha svelato di essere disposta a perdonare un tradimento di suo marito, l’ex presidente della Repubblica Francese Nicolas Sarkozy.

Dopodiché, la Venier non ha potuto fare a meno di chiedere di quella che è probabilmente l’intervista più attesa di questa stagione di Belve, ovvero quella a Fedez. Pochi giorni fa, il rapper ha registrato la puntata che andrà in onda martedì, 9 aprile. Il cantante aveva già dichiarato di essere pronto a parlare senza censure. Secondo voci non confermate, Chiara Ferragni avrebbe tentato di impedirgli di discutere in dettaglio del caso Balocco e della loro separazione, arrivando persino a diffidarlo. Tuttavia, l’indiscrezione è stata smentita direttamente da Fedez proprio durante l’intervista a Belve, dove sembra abbia parlato apertamente e senza filtri.

“È stato molto intenso e loquace, molto generoso a raccontarsi”, ha rivelato la Fagnani, senza dare ulteriori dettagli. La Venier ha continuato chiedendole se capiti che gli ospiti le chiedano di concordare le domande prima dell’intervista. “Prima tutti, oppure mi chiedevano tagli dopo, ora non più. Tutti ormai arrivano con un approccio diverso”, ha risposto la giornalista, che grazie a Belve è riuscita a conquistare un amore inaspettato soprattutto da parte delle nuove generazioni.

Francesca Fagnani e l’intervista da “belva” a Mara Venier

Prima di parlare della nuova edizione di Belve, Francesca Fagnani ha inscenato una delle sue interviste da ‘belva’ con Mara Venier. Con tanto di sfondo del programma di Rai 2, la giornalista ha cominciato a fare le sue solite domande alla conduttrice, la quale si è aperta raccontando episodi del suo passato.

Dopo aver parlato di quando è rimasta incinta a 17 anni e della separazione dal padre della prima figlia, la Venier ha poi esclamato scherzosamente: “Ma perché ti rispondo… Ma scusa, allora vengo a Belve così me pagano pure visto che date un sacco di soldi!”. Al che, la Fagnani ne ha approfittato per cercare di convincerla ad essere una dei suoi prossimi ospiti. “No, su questo vorrei mantenermi ancora vergine”, ha però sentenziato Mara.