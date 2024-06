Fedez torna sui social: con lui anche il cane Paloma o un sosia?

Da qualche giorno Fedez è sparito sui social e la motivazione è stata ricondotta ad i suoi recenti problemi di salute. Nelle ultime ore, però, il rapper è tornato a pubblicare su Instagram. Nello specifico ha condiviso diverse foto che lo vedono ritratto in compagnia di un cane che sembra essere il golden retriever rimasto a casa con Chiara Ferragni, Paloma. Si tratta di lei oppure è un semplice sosia? Probabile la seconda ipotesi.

Fedez ha finalmente rotto il silenzio dopo le voci in merito alle sue condizioni di salute. Il cantante è difatti tornato a postare sui social. Nelle ultime ore ha pubblicato un post con uno slideshow di foto, tra cui anche alcune in compagnia di un cane che somiglia moltissimo al golden retriever che aveva con la sua ex Chiara Ferragni. Alcuni dei suoi follower, nel vedere le immagini, hanno immediatamente pensato si potesse trattare di Paloma. Altri, invece, non hanno dubbi: è un semplice sosia! Possibile che Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, abbia deciso di prendere un nuovo amico a quattro zampe. Più di una volta, infatti, il cantante aveva manifestato il suo dispiacere nel non poter più vedere il cane Paloma, rimasto a casa con la sua ex Chiara Ferragni.

Oltre agli scatti che lo vedono in compagnia dell’animale, Fedez ha pubblicato anche numerose altre foto. Tra queste ci sono un’immagine che lo ritrae sul letto d’ospedale con la flebo attaccata al braccio e mentre mostra il dito medio, una di una maschera ed altre nell’area freestyle realizzata con il suo contributo. Come didascalia allo slideshow di foto ha scritto “Inserire frase motivazionale a caso”. Stando quindi al post pubblicato dal rapper, sembrerebbe che le sue condizioni di salute siano migliorate.

Qui di seguito il post condiviso da Fedez sul suo profilo Instagram ufficiale insieme all’amico peloso:

Le foto del rapper in compagnia del nuovo amico a quattro zampe hanno suscitato qualche polemica. Qualcuno l’ha difatti criticato dicendo che i cani non devono essere usati come oggetti.