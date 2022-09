Fedez torna a X Factor e fa una richiesta a Chiara Ferragni

Tutto è pronto su Sky per l’edizione 2022 di X Factor, il talent show che da anni va alla ricerca dei talenti più interessanti del panorama musicale italiano. Il programma ha scelto per quest’anno di includere nel suo cast molte novità e tante sorprese, a partire dalla nuova conduttrice e ex vincitrice del format Francesca Michielin e dal ritorno di Fedez

Federico Lucia siederà infatti nuovamenete al tavolo dei giudici dopo ben 6 anni. L’ultima volta che era stato giudice, nel 2015, aveva portato in finale gli Urban Strangers, e poi più nulla. Negli anni successivi, Fedez si è focalizzato sulla sua carriera musicale extra televisiva, prima con il progetto Comunisti col rolex insieme a J-Ax, poi tutto da solo.

La differenza fra il 2015 e oggi è sostanziale: Fedez ha infatti dalla sua parte Chiara Ferragni, influencer da milioni di follower che con una semplice Stories potrebbe (il condizionale è d’obbligo) modificare gli equlibri del televoto. E se, infatti, la Ferragni decidessere di chiedere ai suoi seguaci di votare per i concorrenti della squadra del marito?

A questi dubbi ha risposto Fedez in persona, in occasione della conferenza stampa del programma andata in scena quest’oggi. Fedez ha commentato:

“Io credo che, negli anni, sia X Factor che Sanremo come tutte le situazioni in cui si presenta un televoto, non succeda più che se un personaggio con più follower cerca di spingere qualcuno, automaticamente la cosa funzioni. Anzi, parlando di X Factor, si è visto che negli anni mia moglie ha fatto appelli che hanno portato sfiga, quindi le chiedo ufficialmente di esimersi dal farlo questa volta.

Nell’incontro con la stampa di oggi, tra le altre cose, Ambra Angiolini (un’altra delle novità dell’edizione 2022 di X Factor) ha avuto l’occasione di parlare delle presunte tensioni con Fedez. Parlando del suo rapporto con l’artista, l’attrice ha tenuto a sottolineare: “Con Fedez ci hanno fatto litigare prima che ci conoscessimo, il che è molto comodo”.

X Factor 2022: i dettagli della nuova edizione

Per la prima volta nella storia di X Factor il pubblico accompagnerà i giudici dai primissimi ascolti fino alla scelta dei 3 componenti di ciascuna squadra. La scelta che i quattro giudici di quest’anno dovranno compiere sarà quindi ancor più carica di

tensione rispetto al solito, non solo perché gli spettatori sugli spalti dell’Allianz Cloud faranno sentire ai giudici il proprio parere in tempo reale, ma anche perché la fase di Last Call in questa nuova stagione sarà tutta nuova.

Anche in questa edizione, come la precedente, si è scelto di eliminare le classiche categorie. Niente più spazio, dunque, per Under Uomini e Donne, Over e Gruppi.