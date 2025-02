Fedez “torna a casa”: l’annuncio del nuovo concerto spiazza tutti

L’esperienza al Festival di Sanremo gli ha lasciato un ricordo indelebile, ma soprattutto lo ha fatto tornare a vivere. Nonostante le mille polemiche, le mille ipotesi, i tentativi di interpretare ogni strofa e ogni parola cantata, Fedez ne è uscito più ricco di prima, e non parliamo di soldi. Proprio ieri ci aveva preannunciato una grande sorpresa attraverso un post Instagram e oggi, solo un’ora fa, ha fatto il grande annuncio. Qualcosa che forse nessuno si aspettava, considerando il passato complesso e un presente ancora piuttosto turbolento. Eppure, è avvenuto: il rapper torna in concerto e lo farà al Forum. Era dal 2019 che non si esibiva in un suo concerto.

Fedez annuncia il ritorno sul palco: il post Instagram dedicato

È tempo di tornare a suonare per sé: così Fedez ha annunciato poco fa sul suo profilo Instagram il suo grandissimo e inaspettato ritorno sul palco. Nuova vita, nuovo concerto: “Il ritorno a casa“, questo il titolo dell’evento, i cui biglietti saranno disponibili da domani, martedì 18 febbraio, a partire dalle ore 14:00.

Il carosello che annuncia il concerto è un tripudio di ricordi: nella prima parte si vede il manifesto dell’evento, che specifica: “360° Unipol Forum Aassago – 19 settembre 2025“. Scorrendo verso destra, invece, si possono osservare spezzoni di vita musicale di Fedez, quando dieci anni prima l’ex Ferragnez si esibiva proprio lì, con un palco al centro del Forum e tutto il pubblico attorno. Le parole di Federico Lucia catturano ed emozionano i suoi fan, che subito hanno mostrato grandissimo affetto lasciando un cuore o un commento:

È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci, è arrivato il momento di tornare a casa.

Forum. Dieci anni. Un palco al centro.

Intanto sono in studio.

Biglietti disponibili da domani alle 14.

Dopo Sanremo Fedez è prontissimo a riprendere in mano la sua vita. La sua Battito è letteralmente esplosa dentro il petto del pubblico, emozionando, coinvolgendo, ma soprattutto convincendo. Molti hanno rivisto il vecchio Fedez, molti hanno osservato una luce diversa nei suoi occhi nonostante le lenti nere. Altri, invece, pensano che ne sia uscito distrutto dalla kermesse canora: si pensi alle risposte date ai giornalisti con gli occhi lucidi e l’agitazione di chi non si sente a suo agio a stare lì, o ancora all’ultimo caso di reazione nei confronti di chi, proprio a Sanremo, ha insultato la sua ex moglie.

L’animo di Federico potrà anche traballare e potrà essere delicato come delicata è una piuma, ma il desiderio di ricominciare e di fare quello che più lo appassiona supera tutto il resto.