Fedez, Tapiro d’Oro: crisi con Ferragni e nuovo flirt, le risposte

Nuovo Tapiro d’Oro per Fedez. Il rapper è stato raggiunto di nuovo da Valerio Staffelli, arrivando a quota 12 di tapiri ricevuti da Striscia La Notizia. Nell’ultimo periodo, il tg satirico ha raggiunto più volte i “Ferragnez“. L’ultima visita risale a 2 settimane fa, quando Chiara Ferragni aveva dichiarato di star attraversando un periodo molto doloroso e di non essere affatto contenta della situazione di crisi con il marito. Adesso, è toccato di nuovo a Fedez rispondere alle domande di Staffelli.

A seguito di un weekend solitario a Londra, il cantante ha chiarito i tre argomenti “caldi” che lo riguardano al momento: la chiusura di Muschio Selvaggio, la possibile separazione con la moglie e il rumor che lo coinvolgerebbe già con un’altra donna.

Fedez svela la verità sul presunto bacio con un’altra donna

La scorsa settimana, Fedez ha annunciato la fine ufficiale di Muschio Selvaggio, il podcast creato 4 anni fa insieme a Luis Sal. Dalla separazione con quest’ultimo, è stato molto difficile portare avanti il progetto. A seguito degli ultimi sviluppi giudiziari e della possibilità di perdere tutte le quote del podcast, il cantante ha annunciato che la trasmissione prenderà una pausa. La prossima, infatti, sarà l’ultima puntata prima della chiusura. A tal proposito, il conduttore di LOL – Chi ride è fuori non ha voluto scagliarsi contro l’ex amico e collega e spera solamente di poter riprendere in futuro il programma:

Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo.

Dopodiché, Fedez ha replicato ad un argomento abbastanza spinoso. Alcuni giorni fa, l’influencer Elisa De Panicis ha rivelato di averlo visto baciare un’altra donna durante la settimana della moda a Parigi. Sebbene non abbia portato prove, l’ex vippona sostiene di aver assistito in prima persona alla scena, scatenando voci di un presunto nuovo flirt. Tuttavia, in tanti non hanno creduto molto alla versione di Elisa, sicuri che, nel caso, il rapper sarebbe stato ripreso da qualcuno dei presenti. Ebbene, Federico ha smentito il gossip, tirando una stoccata alla De Panicis:

Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quella influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?

Nonostante ciò, Fedez non ha comunque negato il difficile momento matrimoniale con Chiara Ferragni. La separazione tra marito e moglie non è ancora definitiva, ma, allo stesso tempo, la crisi sembra ancora persistere e i due sono sempre più lontani. Per ora non ci sono ancora segnali di riconciliazione e il cantante avrebbe come unica priorità proteggere i loro due figli, Leone e Vittoria: