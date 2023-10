Fedez, svelato il suo futuro a X Factor: l’annuncio del rapper

Lo scorso 28 settembre, Fedez è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milaino a causa di due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna. Dopo diversi giorni di apprensione, poi, venerdì 6 ottobre, il rapper è stato ufficialmente dimesso e piano piano ha iniziato a riprendere in mano la sua vita. Il cantante ha documentato il ritorno a casa sul suo profilo Instagram e tutti hanno potuto vederlo alle prese con i suoi bambini, Leone e Vittoria, ma anche con esami vari per tenere sotto controllo il suo stato di salute. In tutto ciò, è rimasta una grande domanda in sospeso: Fedez riuscirà ad essere presente ad X Factor?

Fedez sarà ai live di X Factor?

I live del programma, infatti, partono ufficialmente il prossimo giovedì, 26 ottobre. Sin dall’annuncio delle sue dimissioni, in tanti si sono chiesti se Federico sarebbe stato in grado di partecipare alla diretta. La sua presenza è rimasta in sospeso per tanto tempo e si erano anche iniziati a diffondere i nomi di suoi possibili sostituti. Appena uscito dall’ospedale, il marito di Chiara Ferragni aveva dichiarato di dover aspettare per sapere se i medici gli avrebbero permesso di prendere parte alla trasmissione. Ebbene, proprio ieri, 18 ottobre, Fedez ha finalmente annunciato la tanto attesa notizia: sarà presente ai live di X Factor.

“Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare ad X Factor”, ha dichiarato in una live Instagram fatta ieri sera. Dunque, il prossimo giovedì rivedremo nuovamente Fedez seduto dietro il tavolo dei giudici del talent show di Sky Uno. Intanto, questa sera, 19 ottobre, andranno in onda i cosiddetti ‘Homevisit‘, durante i quali i quattro giudici (Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Morgan) trascorreranno alcune ore con cinque aspiranti concorrenti, così da poter scegliere al meglio i tre finali da portare con loro ai live. Con Fedez ci saranno: Lorenzo Bonfanti, Sara Sorrenti, Giulia Petronio, Maria Tomba e Asia Leva.

Fedez: come sta dopo l’operazione

Infine, il rapper ha dato anche nuovi aggiornamenti sulla sua salute, rivelando di stare abbastanza meglio, tanto che dalla prossima settimana tornerà anche ad allenarsi. Nell’ultimo mese, infatti, Federico ha rivelato di aver perso circa 10 chili. Dunque, dopo alcuni giorni di riposo, adesso sta riprendendo pienamente in mano la sua vita, cercando di mangiare sano ed allenarsi così da poter tornare presto in forma.