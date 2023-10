Fedez: dimissioni vicine e Chiara Ferragni sbotta fuori dall’ospedale

Possibili dimissioni oggi per Fedez dopo un’operazione per emorragia interna dovuta a due ulcere. Il cantante attualmente si trova al Fatebenefratelli di Milano.

Da quanto appresso dall’AdnKronos Salute sarebbero buoni i risultati emersi dagli ultimi esami eseguiti, dopo il ricovero del 28 settembre scorso e la conseguente operazione. Già questo pomeriggio l’artista potrebbe quindi uscire dal reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica, diretto dal dottor Marco Antonio Zappa.

Le condizioni del cantante sembrano buone, è arrivato una settimana fa al Fatebenefratelli di Milano dove è stato ricoverato dopo che due ulcere gli avevano provocato un’emorragia interna, con un nuovo sanguinamento bloccato domenica scorsa per via endoscopica senza necessità di ulteriori trasfusioni. E dopo due giorni di notizie buone, da quanto appreso dall’Adnkronos Salute, finalmente sembra che per Fedez il peggio sia passato e che le dimissioni possono essere prese in considerazione, anche in base ai controlli che verranno effettuati nelle prossime ore.

Il ritorno a Xfactor

Sembra escluso però al momento il ritorno a Xfactor, dove il rapper ha il ruolo di giudice, assieme a Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico.

È pur vero, però, che la fase dei live rinizierà tra 3 settimane, il 26 ottobre e quindi, prima di allora, magari il rapper potrà riprendersi e partecipare alle riprese. Ma al momento c’è molta incertezza anche da parte dei medici.

Chiara Ferragni e lo sfogo contro i giornalisti

In questi giorni inizialmente c’è stata molta preoccupazione in primis da parte della famiglia, ma anche da parte dei fan e non solo. La notizia di Fedez è giunta alla cronaca quando Chiara Ferragni ha lasciato la Parigi Fashion Week per raggiungerlo a Milano, ricoverato e operato d’urgenza per emorragia interna.

Nelle scorse ore l’influencer cremonese è stata fermata da un cronista davanti all’ospedale, dove ha portato anche i figli a trovare il papà e ha rassicurato dicendo che il marito sta meglio.

Non ha risposto allo stesso modo ad una giornalista dell’Ansa. Anzi ha sbottato. Abbastanza seccata ha chiosato: “Lasciami in pace”, perdendo la pazienza.