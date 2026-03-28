Fedez, svelato il sesso del terzo figlio e quando nascerà: l’amica di Giulia Honegger conferma

Arriva un’altra conferma sulla gravidanza di Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez. A darla, inavvertitamente, è stata Mariavittoria, la migliore amica della giovane stilista. Nelle scorse ore, Webboh.it ha pubblicato una notizia in cui ha parlato della dolce attesa, sostenendo che il rapper e la compagna accoglieranno un maschietto. Mariavittoria ha piazzato un like al post che ha riportato il titolo dell’articolo in questione. La mossa della ragazza non è passata inosservata ed è stata notata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, che l’ha subito evidenziata con un tweet, aggiungendo che, secondo le informazioni in suo possesso, il bebè dovrebbe nascere in piena estate, a luglio. Inoltre, anche lo scrittore ha fatto sapere che a quanto gli risulta i futuri genitori dovrebbero appendere sul portone di casa un fiocco azzurro.

Giulia Honegger e Fedez presto genitori con la “benedizione” di Chiara Ferragni

Per il momento, né Fedez né Giulia hanno ufficialmente confermato la gravidanza. Ma non l’hanno nemmeno smentita. Sembrerebbero esserci pochissimi dubbi sul fatto che la stilista sia incinta. Tra l’altro, si mormora che il rapper, quando avrebbe saputo che sarebbe diventato padre per la terza volta, avrebbe informato l’ex moglie Chiara Ferragni, con la quale ha avuto i suoi primi due figli, Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale cremonese avrebbe accolto la notizia di buon grado, riferendo che non sarà in alcun modo di ostacolo.

Fedez e Chiara Ferragni: i rapporti dopo la separazione turbolenta

Dopo la separazione, i rapporti tra Ferragni e Fedez non sono idilliaci. Lui più volte ha attaccato lo stile di vita dell’ex moglie, lei in un’occasione, rispondendo a un follower, ha dichiarato che mai e poi mai tornerà insieme all’ex marito. Insomma, il matrimonio non è finito a tarallucci e vino, per usare un eufemismo.

Oggi il cantante ha trovato serenità e stabilità sentimentale al fianco di Honegger, persona lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata. Anche Ferragni attualmente ha il cuore occupato. Di recente ha iniziato a frequentare José Hernandez, manager fascinoso di origini colombiane. Si sussurra che i due siano inseparabili. Che sia la volta buona per l’influencer, dopo la delusione d’amore patita con Giovanni Tronchetti Provera?