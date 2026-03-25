Chiara Ferragni e Fedez riuniti, presente anche la compagna di lui incinta: i dettagli dell’incontro

Fedez e Chiara Ferragni si sono riuniti, alla presenza della nuova compagna del rapper, Giulia Honegger. L’incontro, come riferisce il settimanale Diva e Donna, è avvenuto in occasione dell’ottavo compleanno di Leone, il primogenito degli ex Ferragnez, che ha spento le candeline lo scorso 19 marzo. Curioso notare che al party è apparsa anche Honegger, che, come è noto, è incinta. A onor del vero né lei né il cantante hanno annunciato pubblicamente la gravidanza, ma sembrano esserci zero dubbi sul fatto che la dolce attesa sia in corso. Tra l’altro, il fatto che la giovane milanese sia andata alla festa di Leone conferma ciò che ha spifferato pochi giorni fa il magazine Chi, ossia che Ferragni avrebbe accolto in maniera non negativa la notizia che l’ex marito diventerà padre per la terza volta.

Fedez padre per la terza volta: Chiara Ferragni non farà ostruzionismo

Nei giorni scorsi, Chi ha confermato che Honegger aspetta un bebè, aggiungendo che Ferragni, dopo essere stata messa al corrente da Fedez del pargolo in arrivo, ha dato la sua disponibilità affinché vengano creati i presupposti per far sì che Leone e Vittoria abbiano ottimi rapporti con il fratellino o la sorellina che nascerà. In altre parole, l’imprenditrice digitale cremonese non avrebbe alcuna intenzione di fare “ostruzionismo“.

Ferragni e Fedez sereni sentimentalmente dopo la separazione turbolenta

Grandi novità anche sul versante sentimentale per la star di Instagram: nell’ultimo periodo Ferragni ha iniziato a fare coppia con il manager di origini colombiane José Hernandez. La frequentazione sembrerebbe ben avviata tanto che Chiara lo ha già presentato in famiglia. L’uomo ha infatti preso parte pochi giorni fa al compleanno di Francesca Ferragni, che ha festeggiato in un locale milanese.

Dopo la turbolenta separazione, gli ex Ferragnez stanno recuperando serenità anche a livello sentimentale. Fedez, dopo aver fatto incetta di flirt fugaci, è stato stregato da Honegger. Chiara, dopo la batosta presa per la relazione naufragata con Giovanni Tronchetti Provera, avrebbe trovato stabilità con il già citato Hernandez, uomo lontano dal mondo dello spettacolo e non desideroso di finire sotto i riflettori del gossip. Non a caso, proprio per essere molto geloso della sua privacy, qualcuno lo ha ribattezzato l'”anti-personaggio”.