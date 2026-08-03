Fedez sulla fine dell’amicizia con Pio e Amedeo: “C’entra un loro fratello, vi dico cosa mi ha scritto”

Fedez ha rotto il silenzio sulle cause che hanno originato la fine dell’amicizia con i comici Pio e Amedeo. Il ‘tandem’ foggiano, nel 2018, quando su Italia 1 andava in onda la terza stagione dell’irriverente show Emigratis, erano anche stati ospiti a Los Angeles nella casa di Chiara Ferragni e del rapper. Poi qualcosa si è rotto. Lo si è capito nel 2021, quando Grieco e D’Antini hanno lanciato delle bordate al cantante, che ha replicato con toni tutt’altro che concilianti. Nelle scorse ore Fedez, ospite nel podcast di Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, Tavolo Parcheggio, ha rivelato che l’episodio che ha incrinato i rapporti con i comici non riguarda lo scontro social di cinque anni fa. Alla base delle tensioni c’è un post di un loro familiare.

Fedez parla della fine dell’amicizia con Pio e Amedeo

Fedez ha raccontato che l’amicizia con Pio e Amedeo si è interrotta quando il fratello di uno dei due comici (non è stato specificato quale), qualche anno fa, ha pubblicato un post mentre lui si trovava in ospedale, dopo l’operazione in cui gli è stato rimosso il tumore al pancreas. “Posso parlarne, che me ne frega. No, non siamo in buoni rapporti. Eravamo molto amici, poi il fatto che loro abbiano un personaggio e abbiano iniziato a insultarmi mi sta anche bene. Però è successa una cosa brutta”, ha premesso il rapper.

“Loro fanno finta di nulla e non la dicono quando vanno nei podcast – ha aggiunto – Il punto è che il fratello di uno dei due, quando mi sono ammalato di tumore, ha pubblicato un post molto brutto dove mi insultava mentre mi stavano operando. E questa cosa non l’ho trovata piacevole. Però loro vanno in giro a dire che io mi sono offeso perché hanno fatto le battute. Non mi sono offeso per quello. Me ne frega nulla”.

Secondo la versione di Fedez, quindi, alla base della rottura con i due foggiani non ci sarebbero le schermaglie social, bensì tale fatto, che, se confermato, sarebbe in effetti piuttosto grave. Il rapper aveva accennato alla vicenda anche un anno fa, quando parlando con lo youtuber Gabriele Vagnato disse che il fratello di uno tra Pio e Amedeo scrisse un post “molto brutto sul fatto che io avessi un tumore quasi sostenendo che io me lo fossi inventato. Quella è stata una roba molto spiacevole“.

Le dichiarazioni di Pio e Amedeo contro Fedez e Chiara Ferragni: “Siamo stati i loro primi hater”

Nel maggio 2025, Pio e Amedeo sono stati ospiti da Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT, confermando le tensioni con Fedez e non lesinando stoccate al cantante. “Ha fatto pace con cani e porci tranne che con noi”, hanno dichiarato. “Noi siamo stati i primi loro hater – hanno aggiunto – Abbiamo sempre dichiarato cosa pensiamo su di loro, anche cose brutte. Ti ricordi i Ferragnez? Noi siamo stati i primi a odiarli. Le truffe, il Pandoro… ma la vera truffa è stata quella di averci venduto per anni la famiglia del Mulino Bianco”.

E ancora: “Ci facevano sentire di me*da perché non avevamo quello splendore in casa. Ma vendevano qualcosa che non esisteva. Io ero tra quelli che ci credeva. Non mi è mai andata giù questa cosa che ci facessero la morale, loro che mettevano il telefono in faccia ai bambini”.

Infine i due comici hanno spiegato di essersi concentrati su personaggi di costume come Fedez e Ferragni perché avevano pochi spunti da quelli provenienti dal mondo politico. “Quando un comico o chi fa satira dice qualcosa il fine è la risata. Chi lo prende sul serio è un cretino”, hanno chiosato. Nessuno dei due ha però mai fatto menzione del post del fratello di cui parla Fedez.