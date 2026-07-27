Fedez racconta il suo dramma: “Il mio tempo stava per finire, salvo grazie ai donatori”. Ora lo stop

Fedez, dopo il ricovero dello scorso 20 luglio quando è stato trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli, ha rotto il silenzio, spiegando attraverso una storia Instagram che gli è stata salvata la vita con delle trasfusioni di sangue. Ha quindi ringraziato calorosamente i donatori. In un post pubblicato sulla bacheca di IG, ha inoltre riferito che i medici gli hanno consigliato di prendersi un periodo di pausa dagli impegni professionali; suggerimento che il cantante ha deciso di accettare e seguire. E ancora, ha rivolto un pensiero al piccolo Edoardo Lupo, il suo terzo figlio avuto con la stilista Giulia Honegger lo scorso 16 luglio. In particolare, l’artista ha raccontato di aver temuto di non poter più riabbracciare i propri cari.

Fedez parla dopo il ricovero e ringrazia i medici e i donatori di sangue

Nella storia Instagram Fedez ha scritto che non avrebbe potuto essere salvato se non ci fossero stati i donatori di sangue che hanno permesso ai medici di fare delle trasfusioni. “Si parla troppo poco di quante vite salvano in silenzio i donatori, grazie”, ha osservato il rapper. Nel lungo post pubblicato in bacheca, invece, ha fatto una riflessione sul senso della vita, dopo il grave problema di salute che ha dovuto affrontare. Nello specifico, il ricovero è stato necessario a causa di alcune ulcere che hanno ricominciato a sanguinare (un simile problema lo aveva avuto anche nel 2023)

Il pensiero per il figlio Edoardo Lupo

“Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi”, ha esordito il rapper, a corredo di una foto in cui si è mostrato sul balcone di casa sua mentre scruta il crepuscolo.

Spazio poi al pensiero rivolto al figlio che ha accolto da poco più di dieci giorni: “Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo. In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi”.

La decisione di prendersi una pausa dopo il consiglio dei medici

I dottori che hanno avuto in cura il cantante gli hanno consigliato riposo. Fedez ora si prenderà del tempo per sé. Ha infatti deciso di sospendere temporaneamente le sue attività. Non si sa quando le riprenderà. Al momento ha altre priorità, ossia ascoltare il suo corpo e rimettersi in sesto: “Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto “fermati”. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo”.

“Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo”, ha concluso l’artista. Nessun’altra delle persone a lui vicine ha rilasciato altre dichiarazioni.