Fedez sulla cerchia di Chiara Ferragni: “Dentro puzzano di marcio, cosa fanno”

Fedez si svela con il suo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, che esce oggi, 21 ottobre 2025. Il rapper parla proprio di tutto, iniziando dalla sua infanzia e finendo ai momenti più duri e agli strascichi che porta con sé a causa del tumore. Parla di pensieri suicidi, ma anche del suo matrimonio finito con Chiara Ferragni. Una favola mostrata sui social network, dove il dietro le quinte faceva in realtà soffrire Federico. Questo perché si ritrovava in una dimensione che non era la sua.

Sebbene l’amore li abbia uniti e li abbia portati a far nascere due meravigliosi figli, Leone e Vittoria, col tempo è diventato chiaro che erano fin troppo diversi. Ciò usciva fuori soprattutto durante le loro uscite con gli amici, in particolare quelle di lei. “Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave”, scrive Fedez nel suo libro, svelando dei retroscena che riguardano gli amici più cari della nota imprenditrice digitale.

Dopo la dedica fatta a Chiara durante il suo concerto, ecco che ora le sue parole appaiono spinose, anche se non sono proprio dirette a lei. Che venissero da due quotidianità totalmente diverse e situazioni familiari differenti era chiaro a tutti da tempo. Le divergenze erano uscite fuori anche durante la serie TV The Ferragnez di Prime Video. Pertanto, il punto di vista di Fedez non appare poi così spiazzante. Nonostante questo, i nuovi retroscena sugli amici della Ferragni non possono non attirare l’attenzione, anche perché fanno emergere presunte situazioni alquanto particolari.

“Durante il matrimonio ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili”

E non finisce qui. Il rapper entra nel dettaglio, usando parole ancora più forti per far capire al meglio il suo punto di vista:

“Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere”

Andando avanti con il suo racconto, Fedez spiega cosa faceva quando si trovava in compagnia di questa cerchia di amici di Chiara. Non solo, fa emergere ciò che tutti loro farebbero durante i loro incontri:

“L’azienda di mia moglie io la vedevo come il Rotary Club, e di conseguenza trattavo tutti come tratto gli snob. Ovvero peggio di come loro trattano gli altri. Trovavo tante cose patetiche. Oggi, se mi invitano a una cena parlo con la gente: sono una persona più o meno normale. All’epoca stavo tutto il tempo a fissare il cellulare. Non li guardavo nemmeno in faccia. Li trovavo insopportabilmente noiosi. Convintissimi in modo immotivato. Dopo sette anni di pettegolezzi del mondo della moda – chi va a letto con chi, il designer che viene licenziato… – alla fine davvero non ne potevo più”

Fedez si sentiva, chiaramente, un pesce fuor d’acqua. Inoltre, il rapper sembra proprio non provare alcun tipo di opinione positiva nei confronti di chi lavora a fianco della madre dei suoi figli, anzi. A quanto pare, il cantante non stimava nessuno di loro.