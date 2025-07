Fedez sincero sul suo matrimonio: “Un Vietnam, perché provo repulsione”

Il matrimonio con Chiara Ferragni come un “Vietnam” e la repulsione per la sensazione di aver vissuto per anni di apparenze. Fedez ha trascorso 24 ore con lo youtuber Gabriele Vagnato e si è aperto su diverse questioni personali. Ha anche parlato del gossip che lo vede protagonista con Clara, con la quale ha confezionato il brano estivo ‘Scelte stupide’. Da quando è nata la collaborazione c’è chi sussurra che sia sbocciato anche l’amore con la collega. Non è così.

Fedez fa a pezzi il matrimonio con Chiara Ferragni

“Quando succedono queste cose con Clara rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio”, ha spiegato il rapper a proposito delle indiscrezioni tambureggianti con la cantante. A colpire il modo in cui ha descritto il matrimonio con la Ferragni. Parlando di “Vietnam” si comprende quanto Fedez consideri complicato quel periodo della sua vita. Vita in cui ha percepito di essere finito in un turbine di apparenze e poca sostanza. Per questo, a un certo punto, ha deciso di fare tabula rasa di tutto ciò che era diventata la sua esistenza e di ripartire da zero.

“Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki – ha raccontato Fedez -. Però è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla. Ho la repulsione sulla mia vita passata in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato“. Di fatto il rapper ha azzerato e criticato la vita che per anni ha condotto con l’ex moglie, sottolineando che nel matrimonio a un certo punto si è ritrovato a indossare una maschera da bravo ragazzo che non lo faceva stare bene.

La gestione dei figli. Fedez: “Io non ho tate”

Dopo la separazione inevitabilmente ha dovuto trovare con la Ferragni un equilibrio sulla gestione dei figli. I due ex si sono accordati per vederli in egual misura. Fedez ha ricordato che “tutto è cambiato” perché adesso ha dei giorni prestabiliti per trascorrere del tempo con loro, evidenziando che lui non si serve di baby sitter:

“Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma, perché tanti padri non sono nella mia stessa situazione. L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate, ma lavorando ne ho bisogno e infatti c’è mio papà che si prende cura di loro quando non ci sono. I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia“.

Clara travolta dal gossip, Fedez parla di intelligenza artificiale

Il rapper è poi tornato sul gossip con Clara, smentendo che con la collega abbia una relazione segreta. Chi Magazine di recente ha pubblicato una paparazzata in cui di sfuggita lo si vede baciare la cantante. Uno scatto sfocato realizzato in compagnia di altre persone su cui la rivista ha ricamato molto. In realtà, dall’immagine sembra che Fedez semplicemente baci sulla guancia Clara come si bacia qualsiasi conoscente. Addirittura l’artista ha teorizzato che quella foto possa essere stata creata: “La mia teoria è che è la prima paparazzata della storia fatta con l’intelligenza artificiale. Perché è impossibile. Noi quella sera non ci siamo nemmeno avvicinati per salutarci“.

“Quando escono i gossip su di me io ormai non provo più nulla – ha aggiunto -, ma quando frequento persone che non sono abituate a questo sistema, mi rendo conto che questa roba ostacola le relazioni umane. Clara ad esempio non era abituata a vivere la mediaticità, ma poi per cosa? Tra di noi non era successo proprio nulla. Non stiamo insieme io e lei”.