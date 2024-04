Fedez shock: “Sarò il nuovo boss di Versace” Come stanno le cose

A poche ore dal ritorno in scena della ex moglie, Fedez riporta l’attenzione su di sé con una dichiarazione shockante: il rapper infatti sarà il nuovo CEO di Versace. Ma è vero?

Il divorzio Ferragnez ormai è tutto un colpo basso.

Chiara Ferragni non ha fatto in tempo a tornare sotto i riflettori che Fedez è pronto a rubarle di nuovo la scena, come fossero ancora sul palco di Sanremo.

Giuro ieri l’imprenditrice digitale aveva sfoggiato un abito con spacco da capogiro per una mostra a Venezia, dopo quasi due settimane di silenzio stampa e totale assenza dai social.

Tutti stavano di nuovo parlando di lei, nel bene e nel male, e a Fedez questo protagonismo della ex moglie evidentemente non è andato a genio e ha deciso di ribattere alla grande.

‘Sono il nuovo CEO di Versace’ La storia virale

E’ di pochissimi minuti fa la notizia sconvolgente: Fedez è diventato il nuovo CEO di Versace.

Lo ha dichiarato lui stesso in una storia Instagram in cui posa con Donatella e il resto dello staff della casa di moda.

La notizia è subito volata in testa agli argomenti più chiacchierati dei social.

Dopotutto, Fedez ha sempre mostrato di essere legato da una profonda amicizia con Donatella Versace, che lo ha vestito per il suo Sanremo e soprattutto gli è sempre stata vicina durante la separazione con Chiara.

A quanto pare così vicina da affidargli il suo marchio!

”Fedez talmente rancoroso con Chiara Ferragni che ha deciso di affondarla nel suo stesso campo” ”La Ferragni CEO di un’azienda indagata e Fedez CEO di Versace, Federico continua a vincere”

I primi commenti alla notizia.

Ma qualcosa non torna! Fedez sarà davvero il nuovo capo di Versace?

NO! E’ tutto uno scherzo!

Il rapper ha infatti poi smentito lo scoop con una storia alcuni minuti dopo.

Ragazzi no fermi! E’ tutto uno scherzo! Prima che le quote in borsa di Versace crollino a picco perché gli azionisti credono che lo prenda in mano io! Non sarò io il nuovo CEO, anzi, saluto l’attuale capo dell’azienda!

Ma che gli sarà saltato in mente? BAH!