Fedez, sgarro Rai a Che tempo che fa: le inquadrature imbarazzano

Fedez torna in Rai, precisamente a Che tempo che fa, dopo quanto accaduto durante il Concerto del Primo Maggio. In pochi si sarebbero aspettati l’ospitata del rapper nel salotto di Fabio Fazio. Ciò che è successo diversi mesi fa aveva creato un vero e proprio caos, con la Rai che era passata alle querele per diffamazione e per la diffusione dell’audio di una telefonata. In quanto mancavano alcuni requisiti, la querela fu poi ritirata. Ed ecco che ora il marito di Chiara Ferragni torna proprio in uno studio Rai.

Impossibile dimenticare il caos mediatico che vide protagonisti la tv di Stato e Fedez. Con il ritorno del rapper su una delle sue reti, si è dato come per scontato che le ruggini non ci fossero ormai più. E invece, come fa notare Cristiana Lauro su Dagospia, sembra che la Rai abbia approfittato dell’ospitata a Che tempo che fa per mettere in atto la sua “vendetta“. Un dettaglio non poteva di certo passare inosservato agli occhi più attenti.

Fino a qualche mese fa, tra Rai e Fedez volavano stracci e ora, a distanza di così poco tempo, tutto sembrava ormai appartenere al passato. Il rapper è stato ospite nel salotto di Fazio per promuovere il suo nuovo album, Disumano, ieri sera, domenica 28 novembre. Durante la sua esibizione, però, sono state notate delle inquadrature imbarazzanti. Scendendo nel dettaglio, mentre il rapper cantava la regia ha inquadrato spesso il gobbo, ovvero lo schermo dove scorrono i test.

Pare che sia accaduto più volte e la penna di Dagospia sottolinea: “Sembrava fatto apposta”. Poteva inizialmente apparire come un errore da parte della regia. Ma solitamente questo genere di situazioni vengono risolte in tempo reale e non ripetute. Invece, il pubblico si è trovato di fronte a “questa ripetuta scivolata”, mentre Fedez continuava a esibirsi con il suo nuovo brano.

Il gobbo non è di certo una novità. Viene usato in modo che l’artista possa sempre ritrovarsi di fronte il testo della canzone con cui si sta esibendo, evitando gaffe. Ma, ovviamente, non dovrebbe essere ripreso. Infatti, solitamente ciò non avviene. I gobbi non vengono inquadrati e, proprio per questo motivo, si è fatta avanti l’ipotesi su questa presunta “vendetta” da parte della Rai nei confronti di Fedez.