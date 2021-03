Fedez, sfogo duro: rinviata la somministrazione del vaccino alla nonna

Fedez nelle ultime ore ha voluto porre l’attenzione su un tema alquanto spinoso, ovvero le vaccinazioni anti Covid. Il rapper ha voluto rendere pubblico un messaggio che è stato recapitato a sua nonna dalla Regione Lombardia. Un sms dove le veniva comunicato il rinvio dell’appuntamento per la vaccinazione anti Covid a causa di consegne ridotte con tanto di scuse: “Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità”.

Il rapper ha condiviso questo messaggio attraverso una storia Instagram, dove ha giustamente lamentato questo ritardo della somministrazione del vaccino. Il marito di Chiara Ferragni ha voluto anche pubblicare lo screenshot della risposta dell’anziana: “Tra dieci giorni compio 90 anni…”.

Fedez ha commentato che, molto probabilmente, si tratta di una situazione in cui si trovano tantissime persone e non ha colto l’occasione per mostrare il suo dissenso: “Tutto francamente assurdo”.

Fedez, reduce da Sanremo 2021, al centro delle polemiche

Il rapper è reduce dalla partecipazione a Sanremo 2021, dove si è esibito nel brano Chiamami per nome, duettando insieme a Francesca Michielin. Non sono mancate anche in quel caso le polemiche. Come riportato da Il Fatto quotidiano qualche giorno fa, infatti, molti utenti sui social hanno avuto da ridire sul fatto che Chiara Ferragni avesse chiesto ai suoi 23 milioni di follower di votare per Fedez durante la finale.

Proprio per questo, il Codacons ha annunciato di voler “dare un’occhiata” all’andamento del televoto. In che modo? Facendo richiesta alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti arrivati dal pubblico da casa.

Secondo il regolamento del Festival, tutti i concorrenti in gara devono avere gli stessi mezzi per il rispetto della par condicio. Nel caso in cui questa condizione venga violata, a detta del Codacons, potrebbe esserci anche l’annullamento della classifica finale.

Fedez e la Michielin si sono classificati terzi, per la gioia dei numerosissimi estimatori del brano sanremese che sta riscuotendo un certo successo. Fanpage, nelle ultime ore, ha pubblicato anche la top 10 della classifica FIMI, dove il duo è in prima posizione superando anche i Maneskin, vincitori ufficiali del Festival.

La classifica è relativa alla settimana che va dal 5 all’11 marzo 2021 ed evidenzia il fatto che, a differenza degli ultimi 10 anni, tutte le canzoni della top 10 provengono da Sanremo.