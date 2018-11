Fedez scrive a Emma su Instagram: la Marrone risponde

Emma Marrore pubblica un post su Instagram e Fedez commenta

La cantante Emma Marrone ha pubblicato sul suo profilo Instagram parole del suo ultimo brano Mondiale in uscita con l’intero album il 16 novembre. Tanti sono stati i commenti piovuti, ma ce n’è uno in particolare. Fedez ha infatti scritto alla salentina Emma:”Bellissima canzone! In bocca al lupo per tutto” con tanto di bacio e cuore. Emma Marrone risponde dicendo “Grazie Fede!! Anche la tua per il tuo bambino è bellissima!! In bocca al lupo anche a te”, aggiungendo anche lei un cuore al commento per il collega. Sembrerebbe un gentile e sincero scambio di complimenti per augurare buona fortuna ad entrambi i lavori in uscita. Infatti Fedez ha pubblicato il brano Prima di ogni cosa dedicato prorpio al figlio Leone avuto alla neo moglie Chiara Ferragni.

Un commento che accende il gossip

Strano che Fedez commenti una foto Instagram proprio di Emma Marrore. Infatti tutti sanno che qualche anno fa il rapper milanese ha provato a baciare la collega Emma. Lì si era letteralmente acceso il gossip anche se la bella Emma ha lasciato a secco Fedez sferrando un due di picche e allontanando i rumors dei più fiduciosi che volevano vedere insieme i due cantanti. Ma in realtà dopo le voci di un presunto flirt, adesso tra Emma e Fedez c’è solo una bella amicizia. Quindi si è trattato solo di reciproci complimenti, lui ha scritto a lei e lei ha risposto con molto garbo. Chapeau!

Parole d’affetto per Emma Marrone

Anche altri volti noti del mondo dello spettacolo hanno commentato positiviamente il post Instagram di Emma Marrone. Tra questi ci sono la collega e amica Alessandra Amoroso, l’attrice napoletana Maria Pia Calzone e lo scrittore Luca Bianchini che insieme ai fan e agli ammiratori di Emma si sono uniti in coro per fare i loro complimenti più cari e sinceri.