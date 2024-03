Fedez, scoppia la rissa con un altro cantante: c’entrano i figli di lui

Nuovi guai per Fedez. Non è un periodo facile per il rapper. Negli ultimi mesi, si è trovato al centro di situazioni complicate: prima è scoppiato il caso Balocco con sua moglie Chiara Ferragni, dal quale è poi nata una crisi tra loro che non si è ancora risolta; poi, ha dovuto chiudere il suo podcast “Muschio Selvaggio” a causa di una disputa legale con il suo ex socio, Luis Sal. Ma, non è finita qui. Nelle ultime ore, Fedez è finito al centro delle polemiche per un altro scandalo che, questa volta, non riguarda l’instabile situazione del suo matrimonio con la Ferragni. Di cosa si tratta?

Lo scorso venerdì. 15 marzo, Tony Effe ha rilasciato il suo secondo album da solista, intitolato “Icon“. Per l’occasione, il rapper ha organizzato una grande festa in un noto locale di Milano, piena di rapper e artisti del panorama musicale italiano: da Lazza a Tedua, da Emma Marrone a Rose Villain, fino a Andrea Damante e Fedez. Il conduttore di LOL – Chi ride è fuori aveva pubblicato alcune storie dal party insieme a Tony Effe per congratularsi del disco. Oltre ciò, non sono usciti altri contenuti sui social, essendo un evento molto privato. Tuttavia, il giorno dopo, Fabrizio Corona ha svelato sul suo sito “Dillinger News” che Fedez sarebbe stato coinvolto in una rissa con un altro artista.

A distanza di giorni, Dagospia è riuscito a dare più dettagli sulla vicenda, svelando con chi si sarebbe scontrato il cantante. A quanto pare, Fedez sarebbe finito alle mani con il cantante pop punk Naska, al secolo Diego Caterbetto. Il tutto sarebbe avvenuto all’ingresso del Lucid, un noto locale di Milano dove è vietato fare foto o video, per l’appunto frequentato da diversi vip che non vogliono farsi vedere. Ma, qual è stato il motivo della lite? Secondo quanto svelato da Corona, Naska avrebbe tirato in ballo i figli del rapper, scatenando la sua furia.

Tuttavia, stando a quanto si legge su TAG24, fonti vicine a Naska hanno smentito tali accuse. In realtà, l’aggressione sarebbe avvenuta senza un motivo specifico a seguito dell’arrivo di Fedez alla festa insieme ad alcuni tifosi del Milan e un capo Ultras. D’altro canto, invece, fonti vicine a Fedez riferiscono che l’ira del giudice di X Factor sarebbe nata molto prima del party, a causa di un commento che Naska avrebbe lasciato su Instagram in riferimento sia a Chiara Ferragni che ai due bambini della coppia.

Per questo, Federico avrebbe preteso le scuse del cantante, iniziando in questo modo una furiosa lite. Naturalmente, bisogna ribadire che si tratta solamente d’indiscrezioni senza ancora nessuna certezza, dato che nessuno dei diretti interessati si è espresso apertamente sulla vicenda.