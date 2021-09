Fedez, Santa Messa in tv: reazione di Leone e del rapper, bufera in arrivo

Fedez continua a far discutere. Stavolta non c’entrano né ‘Mille‘ – il brano realizzato in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro in vetta alle classifiche da settimane – né tanto meno le continue querelle con il Codacons o con i politici a causa del Ddl Zan.

Stavolta ad attirare l’attenzione di molti sul celebre rapper milanese è stata una Instagram stories, che il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato nelle scorse ore sul noto social network di condivisioni d’immagini. Nelle immagini si vede il co-conduttore di Muschio Selvaggio insieme ai figli Leone e Vittoria sul divano mentre guardano la tv.

Fin qui nulla di strano. A far storcere il naso è stato però un fatto. Nelle immagini pubblicate si vede che alla tv stava andando in onda la Santa Messa. Un programma che con tutta evidenza non ha catturato l’interesse del piccolo Leone, che probabilmente avrebbe voluto vedere qualcosa di diverso in quel momento.

Senza tanti giri di parole il primogenito dei Ferragnez (che da qualche giorno ha iniziato il suo primo anno di asilo in una scuola esclusiva di Milano) ha commentato le immagini dicendo: “Questo non lo vogliamo“. Parole che hanno strappato una risata sorniona al celebre papà.

E sono in tanti ora a sperare che questa reazione del rapper non dia adito a nuove polemiche contro il cantante. Proprio nei giorni scorsi, si è appreso che l’Antitrust ha aperto un procedimento per svolgere attività istruttoria per accertare la presenza di pubblicità occulta nel brano ‘Mille’.

La canzone che Fedez canta insieme ad Orietta Berti e Achille Lauro ha fatto ballare, cantare e divertire tutti per un’estate intera. Nel testo della canzone si fa riferimento ad una nota marca di bevanda gassata. Un richiamo che viene fatto anche nel videoclip della canzone.

Ed è proprio su queste immagini che l’Antitrust dovrà attenzionare. Stando alle disposizioni in materia di pubblicità occulta, sembra che all’inizio del video avrebbero dovuto esserci dei chiari riferimenti sovraimpressi. Tali per cui si allertassero i consumatori circa la presenza di immagini commerciali.

La mancata o adeguata informazione in tal senso potrebbe portare Fedez ad una maxi multa, pari a 5 milioni di euro. Sembra che non sia sufficiente che il riferimento alla presenza di immagini commerciali nel video di Mille, sia presente solo nella pagina ufficiale del brano su Youtube.