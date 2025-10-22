Fedez: “Sanremo 2023, per Ferragni io un lebbroso. Pandori? Cosa non capisce”

Fedez contro Chiara Ferragni e il suo staff. Nel libro autobiografico L’acqua è più profonda di come appare da sopra, il rapper ha fatto delle rivelazioni spinose sul suo matrimonio e sul rapporto che era andato a delinearsi con l’ex moglie. In un passaggio, si è soffermato su quel che accade al Festival di Sanremo 2023. Allora lui partecipò alla kermesse in qualità di ospite. Fece scalpore il bacio dato a Rosa Chemical durante l’esibizione di quest’ultimo. Ferragni era impegnata alla co-conduzione, al fianco di Amadeus. Tra i due coniugi si crearono profondi attriti. Il bacio a Chemical creò un gran trambusto mediatico. L’influencer cremonese se la prese con l’allora marito, in quanto le venne rubata la scena.

Fedez contro Chiara Ferragni e il suo staff: “Io trattato da lebbroso”

“Per me quel palco è sinonimo di musica: pensavo che la priorità, nella nostra coppia, sarebbe dovuta essere la mia in quanto cantante. È il mio lavoro, il mio ambito, il lavoro di Chiara non è presentare. Insomma, più o meno consciamente, me la vivevo male”, ha scritto Fedez nel libro. Quindi la rivelazione di quel che accadde nel dietro le quinte dell’Ariston dopo lo scandaluccio del bacio sulla bocca con Rosa Chemical. Il rapper ha ammesso che era stato studiato a tavolino. La faccenda fece infuriare Ferragni. Fedez parla ora di un chiarimento in camerino in cui si è sentito trattato “da lebbroso” dall’allora moglie e dal suo team.

“Quella notte sono rimasto in giro – si legge sempre nel libro – Eleonora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene. Ero uscito di testa, lì è arrivato il burnout più totale“.

Il passaggio sull’amante Angelica

Nell’autobiografia Fedez ha anche parlato dell’amante Angelica. “Non era un’amante con cui ti vedevi ogni giorno, ma un fuoco che bruciava sottoterra”, ha sottolineato, smentendo però che avrebbe lasciato Chiara Ferragni sull’altare, se la ragazza con la quale si frequentava clandestinamente glielo avesse proposto. Tale ricostruzione l’ha bollata come fake news.

Chiara Ferragni e il Pandorogate, le critiche dure di Fedez

Altro passaggio interessante della versione del rapper è quello inerente al periodo del Pandorogate. L’artista milanese ha scritto che si è sentito tradito da Ferragni in quanto quest’ultima non l’avrebbe subito messo al corrente in merito alle reali cifre percepite dalla collaborazione con Balocco. Ha anche aggiunto che l’idea di donare un milione di euro è stata frutto di una sua intuizione. Anzi, di una sua presa di posizione ferrea: “A non volere in casa quel milione di euro sono stato io. Le ho detto: trova il modo, ma questi soldi qui non li voglio”.

Fedez ha criticato l’ex moglie sostenendo che abbia “delegato troppo” e che non abbia compreso appieno la gravità morale dell’intera vicenda dei pandori “Ho dovuto subire la gestione di un problema che era anche mio. Auguro a Chiara un futuro luminoso e felice, soprattutto per i miei figli, perché meritano di crescere in un ambiente sano”, ha concluso con amarezza il rapper.