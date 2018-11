Fedez si confessa: la lite furiosa con Chiara, l’infanzia, il successo

Fedez intervista a cuore aperto: la lite furibonda con Chiara Ferragni (“dopo una litigata simile…”), l’infanzia e il successo

Fedez a cuore aperto: il rapper, ospite di Vanity Fair Stories (il primo festival di Vanity Fair – 24 e 25 novembre, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano), si è confidato attraverso una lunga intervista. Dall’infanzia, al successo, passando dalle paure e dall’amore per Chiara Ferragni e il figlio Leone. Non sono mancati nemmeno gli aneddoti interessanti, come quello che racconta di una lite furibonda con la moglie, appena prima della proposta di matrimonio in mondo visione. Si parte dai ricordi di quando era piccino. “Mia madre dice che ero molto più simpatico allora, di sicuro ero molto più gioioso”, narra il cantante. I genitori? “Penso che abbiano fatto un buon lavoro, sono stati ottimi genitori“. Poi chiosa simpaticamente: “Anche se si può sempre fare meglio”

Il rapper, la fiducia e il retroscena sulla proposta di matrimonio: “Pensavo mi dicesse di no”

“Ruota tutto intorno alla fiducia. Per me è sempre stato bianco o nero, adesso sto iniziando a considerare le sfumature“, ha riflettuto il rapper a proposito dei suoi rapporti personali e delle sue conoscenze. Ed è per questo che pensa che una delle più grandi sfide della vita sia quella di “imparare a fidarsi“. Largo poi alle emozioni vissute sul palco di San Siro lo scorso giugno. E largo a un aneddoto su Chiara Ferragni: “La sera prima della proposta di nozze c’è stata una lite furibonda tra noi. Ha coinvolto anche i miei e i suoi amici. Una lite non violenta ma verbale. Fino al giorno dopo non ci siamo visti e di conseguenza la proposta di matrimonio era una vera proposta”. Certo tutti sanno come è andata a finire, ma quello che sembrava scontato in realtà non lo era: “Io effettivamente non sapevo se mi avrebbe risposto si o no. Perché dopo una litigata simile era più sul no che sul si. Ma davanti a 15 mila persone era obbligata a dire di sì. Quindi scacco matto”.

Fedez: “In passato ho vissuto con la guerra in testa”

Fedez svela come nella coppia lui sia il ‘sociopatico’ che preferisce starsene a casa tranquillo mentre Chiara sia più vitale ed entusiasta. “Ogni cosa che ho ottenuto è stata un percorso, una ricerca, una conquista – narra il rapper -. E io non sono una persona paziente. Quello che più mi auguro è imparare a godermi i traguardi di oggi. Ma lotto contro un’insoddisfazione perenne”. Per questo il cantante si è augurato di trovar maggiore serenità con se stesso: “In passato ho vissuto con la guerra in testa, adesso vorrei lasciarmela alle spalle”. Infine il pensiero su Leone, la priorità numero uno di Fedez: “Essere responsabili della formazione di un’altra persona è un affare delicato”.