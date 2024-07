Fedez riprende a seguire Ferragni, la reazione di lei: colpo di scena

Fedez re del gossip. Nelle scorse ore il rapper è stato prima avvistato al Ritual, esclusiva discoteca della Costa Smeralda, avvinghiato ad una misteriosa donna, e poi in barca a St. Tropez assieme a Garance Authié, la modella ventenne parigina che frequenta da qualche settimana. Ma a sorprendere tutti è ciò che è accaduto su Instagram nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio: il cantante ha ripreso a seguire l’ex moglie Chiara Ferragni. Curioso notare che adesso infatti figura tra i followers dell’influencer cremonese, il che significa che lui ha chiesto di poterla ‘monitorare’ e l’ex ha accettato tale richiesta. Non è però avvenuto il contrario.

Se da un lato la reazione della Ferragni al ‘segui’ dell’ex marito è stata quella di dare l’ok al ‘follow’, dall’altro non c’è stato per il momento il medesimo gesto. Lei infatti continua a non seguirlo. Non è escluso che non lo farà nelle prossime ore. Chi è attento alle vicende dell’ex coppia si sta domandando quale sia il motivo dell’agire di Federico: perché ha ricominciato a dare attenzioni all’ex coniuge via social? Ci azzecca la nostalgia dell’amore che fu oppure c’è di mezzo altro? Chissà, il tempo darà tutte le risposte.

Fedez e Chiara Ferragni, una separazione per niente soft

Era dallo scorso aprile che l’artista e la star di Instagram avevano smesso di ‘spiarsi’ su Instagram, ossia da quando era stata resa nota ufficialmente la separazione, seguita allo scandalo del cosiddetto pandoro-gate. La rottura è stata piuttosto dura: da quanto emerso, l’addio si è consumato non in maniera soft. Da quando c’è stato il crac i due ex coniugi non hanno più avuto contatti, eccezion fatta per la gestione dei figli, Leone e Vittoria. Ci sono invece state parecchie frecciatine velenose. Fedez è persino arrivato a definire il suo matrimonio “tossico”. Dopodiché ha rivoluzionato la propria vita, cominciando a partecipare a diversi eventi mondani e a frequentare alcune donne.

La Ferragni invece si è rintanata tra i suoi familiari stretti. Si mormora, però, che starebbe frequentando un ortopedico toscano, anche se non è mai trapelata alcuna prova ‘compromettente’ in merito alla presunta liaison.