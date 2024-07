Fedez avvinghiato a una donna in piena notte: il video rovente

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, pizzicato con un nuova ragazza in Costa Smeralda, più precisamente al Ritual, esclusiva discoteca della Sardegna. A lanciare lo scoop è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che ha postato un video in cui si vede il cantante milanese in piena notte avvinghiato ad una ragazza, dietro alla consolle del deejay. Non si tratta né di Garance Authié, modella ventenne parigina con cui il rapper ha avuto di recente una frequentazione, né di Sveva, la mora avvistata con lui in Puglia. Dunque un’altra conquista per l’ex marito di Chiara Ferragni che continua la sua estate di divertimento con il mondo ‘rosa’.

D’altra parte Fedez oggi è single e quindi non ha nulla da nascondere. E infatti non nasconde proprio niente, vivendosi i flirt pubblicamente. Per lui, è lontanissima, nonostante sia passato solo qualche mese dalla rottura con Chiara Ferragni, la vita matrimoniale che ha caratterizzato i suoi ultimi anni. A colpire è il modo repentino con cui il rapper ha scelto di vivere il suo tempo libero dopo il crac con l’influencer cremonese. Ha smesso di frequentare tutta la compagnia dell’ex coniuge, confermando le voci che si sono rincorse in questi anni, cioè quelle che sostenevano che con buona parte della combriccola della Ferragni non andava d’accordo.

In pochi, però, si aspettavano un simile ‘switch’, ossia di vedere Federico scatenarsi nella vita mondana e fare strage di cuori. Anche perché, come poc’anzi accennato, per anni si è presentato come il marito tutto casa e famiglia. Abbastanza evidente a questo punto che quella vita la sentiva stretta e non nelle sue corde. E l’ex moglie? Continua ad arrancare parecchio. Tutt’ora è ferma con le sponsorizzazioni. Il tocco magico è andato a smarrirsi negli sviluppi del pandoro-gate, scandalo che ha sconquassato da cima a fondo la sua esistenza.

E l’amore? Si mormora che si stia frequentando con un giovane ortopedico toscano, motivo per cui farebbe spesso tappa a Forte dei Marmi. Sulla vicenda i diretti interessati hanno preferito tenere le bocche cucite, non confermando e non smentendo l’indiscrezione relativa alla loro presunta liaison.