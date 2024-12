Fedez, retroscena Sarà Sanremo: “Lite in autogrill con la sua ‘ombra’”

Emerge un altro curioso retroscena relativo all’apparizione televisiva di Fedez a Sarà Sanremo. Innanzi a Carlo Conti il rapper milanese è apparso frastornato e confuso. “Ho avuto cose mie relazionali”, ha dichiarato lo stesso cantante dopo che tantissimi hanno creduto che avesse dei problemi di salute. Smentite quindi anche le voci che hanno ipotizzato l’uso di psicofarmaci. Ma che cosa ha voluto dire l’ex marito di Chiara Ferragni con “cose relazionali?” A rispondere alla domanda ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha narrato che Fedez, poco prima di presentarsi nella trasmissione di Rai Uno, sarebbe stato protagonista di una lite accesissima. Lo scontro verbale lo avrebbe avuto con la sua storica assistente Eleonora Sesana. Sarebbe questo il fatto che lo avrebbe scombussolato.

Secondo la versione fornita da Parpiglia, Fedez, quando ha fatto menzione alle sopracitate “cose relazionali”, si è riferito a un “qualcosa di grave” accaduto con la sua assistente. I due, sempre seguendo l’indiscrezione lanciata dal giornalista sul suo profilo Instagram, avrebbero avuto un pesante litigio prima e dopo la presentazione sul palco di Fedez a Sarà Sanremo. Lo scontro “è finito malissimo perché al ritorno verso Milano Fedez ha lasciato Eleonora in autogrill, da sola, ed è andato via”.

Parpiglia ha anche sostenuto che quel che è successo è cosa nota a diversi addetti ai lavori, giornalisti compresi, anche se nessuno lo ha raccontato. Si mormora inoltre che già in passato il musicista e la sua assistente abbiano avuto screzi di non poco conto. In particolare, Parpiglia ha assicurato che gli scontri precedenti si sono risolti con le scuse del rapper ad Eleonora che “è tornata per l’ennesima volta a lavorare per lui”.

Chi è Eleonora Sesana, l’assistente di Fedez

Eleonora Sesana ha 33 anni ed è di Milano. Chi conosce Fedez, la descrive come una sorta di suo “angelo custode”; è molto riservata e non ama apparire sui social. Navigando su Linkedin e imbattendosi nel profilo della donna, emerge che Eleonora è laureata in Scienze del Turismo all’Università Bicocca di Milano. Inoltre ha conseguito una specializzazione in media digitali con un master frequentato presso la 24ORE Business School. Prima di diventare “l’ombra” del rapper ha avuto esperienze professionali nel ruolo di assistente personale presso la Natasha Slater Studio, nota agenzia di pubbliche relazioni. Ha anche fatto esperienza come Celebrities Specialist presso Dolce e Gabbana.