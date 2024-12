Corona, ira su Lucarelli e Cattelan: “Ecco come sta davvero Fedez”

Come sta realmente Fedez? Le condizioni di salute del rapper milanese hanno destato preoccupazione dopo la sua apparizione a Sarà Sanremo (Rai1) innanzi a Carlo Conti. Il cantante è sembrato scombussolato e confuso. Selvaggia Lucarelli lo ha attaccato, sostenendo che l’artista di proposito vuole dare un’immagine di sé malaticcia in tv per passare da vittima e per rubare la scena ad altri personaggi in voga. La giornalista, per corroborare la sua tesi, ha ricordato che Fedez sui social si mostra spesso attivo in svariate feste private, atteggiamento che cozza con l’immagine di un uomo in difficoltà. Sulla questione è intervenuto anche Fabrizio Corona, amico del rapper. L’ex re dei paparazzi si è scagliato contro la Lucarelli, assicurando che Fedez sta passando un momento tutt’altro che felice.

Selvaggia Lucarelli contro Fedez

“Dopo tutto quello che è successo, quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui, quando non se ne parla come dice lui o quando si parla di più di un suo competitor. Tipo ieri. E ogni volta i miei colleghi incapaci di capire la solita, polverosa strategia, ci cascano. E non solo i colleghi, ma la gente scema sui social che ti fa venire voglia di dire ‘perché i co**ioni vanno inculati'”. Così la Lucarelli. L’ultima frase è una citazione della filosofia di Wanna Marchi. Quando invece la giornalista parla del competitor si riferisce a Tony Effe, al centro delle cronache del Bel Paese da giorni per la sua esclusione al concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma.

Sempre la Lucarelli: “Nel podcast, negli agguati sotto casa della gente, nell’insultare giornalisti, girare con i peggiori pregiudicati e nel fare feste per due giorni consecutivi sembra spavaldo e in forma. Per il pubblico di Rai 1 si è già rimesso in modalità piagnino per prendersi la scena, quindi non più “vi ca*o sul tappeto” (cit.), bensì “coccolatemi non sono cattivo sono tanto fragggile parliamo di salute mentale“. “Per il resto se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura”, ha concluso la giornalista, usando toni perentori e crudi.

Fabrizio Corona svela come sta Fedez e si scaglia contro Lucarelli e Cattelan

Corona, dopo aver letto il ragionamento della giurata di Ballando con le Stelle, ha confezionato alcune storie Instagram durissime. “Prima di parlare di qualcuno, è fondamentale conoscerlo davvero, soprattutto quando si tratta di temi così delicati come la salute mentale”, ha esordito l’ex re dei paparazzo che da un lato ha attaccato la Lucarelli e Alessandro Cattelan (da tempo Corona critica aspramente l’ex conduttore di X Factor), dall’altro ha preso le difese di Fedez, lasciando intendere che sta realmente male, seppur la madre del rapper ha fornito una versione differente.

Così Corona in versione filosofo: “Viviamo in un mondo dove i personaggi pubblici e le persone in generale sono costretti a mostrare una versione “ideale” di sé, che deve per forza soddisfare le aspettative degli altri. Questa necessità di mostrare solo ciò che è perfetto e accettato dalla società, però, porta con sé nelle persone fragili e insicure un peso enorme, difficile da capire se non sei profondo. Sono poche le persone capaci di mostrarsi vulnerabili, per paura di essere giudicate e di perdere il consenso. Ma è nella fragilità che risiede l’umanità, quella che spesso ci dimentichiamo di vedere”.

Dopodiché l’imprenditore è passato ad attaccare la Lucarelli e Cattelan, arrivando al limite dell‘insulto: “Giudicare a prescindere, per cavalcare la narrazione di quello che credi di essere diventata o di rappresentare, ogni giorno che passa diventa sempre più triste e pietoso”. Per quel che riguarda Cattelan, lo ritiene “triste” e “baciato dalla fortuna, dopo che gli sono state concesse infinite possibilità senza motivazione e averle bruciate tutte con risultati scarsi e mediocri sotto ogni punto di vista”. I riferimenti sono ai non entusiasmanti risultati ottenuti da Cattelan da quando è sbarcato in Rai.

Finita qui? No, perché Corona si è poi avventurata anche in un’analisi televisiva di Ballando con le Stelle, affermando che ormai il talent di Milly Carlucci è stato “cancellato, distrutto dopo anni di programmazione e ridotto a un unico momento: il litigio tra due donne antipatiche e insopportabili”. In questo caso non è difficile capire a chi si sia rivolto l’ex re dei paparazzi: tutto spinge a pensare che le due donne siano la Lucarelli e Sonia Bruganelli, protagoniste nelle scorse settimane di scontri durissimi e al vetriolo proprio a Ballando.

Secondo Corona, Sanremo avrà un epilogo simile a quello di Ballando, vale a dire che sarà ridotto “in un altro unico momento tra un’antipatica e insopportabile e un fragile narcisista ‘combinaguai’ che nessuno veramente conosce, ma che tutti giudicano e usano per essere al centro dell’attenzione, compresa la magistratura”. L’ex re dei paparazzi ha concluso così il suo lungo discorso: “Ma da una come te che non si è fermata davanti al gesto più estremo che un uomo possa fare, cosa ci possiamo aspettare se non ‘Per il resto, se stai male ti curi. Non cerchi il palco perché il palco non cura’. Cara mia, il palco cura eccome, l’arte salva, la musica si canta e la kattiveria rimane, ma prima o poi si paga. Querela pure solo quello sai fare”.