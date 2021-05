Fedez, Rai accusa: “Telefonata tagliata”. Chiara Ferragni rompe il silenzio

By

Continua lo scontro tra Fedez e la Rai. Il suo discorso al Concerto del Primo Maggio ha travolto diversi esponenti della Lega e ha fatto sapere del tentativo di censura da parte dell’azienda di Viale Mazzini. Un’accusa smentita dalla terza rete della Tv di Stato cui aveva fatto seguito la decisione del rapper di pubblicare l’audio della telefonata. Nella conversazione si sente partecipare anche la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani e i suoi collaboratori che cercavano di persuaderlo a non pronunciarsi sui diritti civili e a non fare nomi e cognomi di politici che hanno rilasciato dichiarazioni omofobe in passato.

La Rai ha ribadito la sua posizione, confermando di non avere mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al Concerto del Primo Maggio 2021 e di non avere mai attuato forme di censura nei confronti di nessuno. In riferimento alla telefonata pubblicata da Fedez, la Rai ha avuto da ridire:

“Notiamo che l’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli”

Nel video della telefonata tra Fedez e Rai si sente al telefono prima un uomo che lo invita ad adeguarsi al sistema davanti alle proteste di rivendicare il diritto di non modificare il suo intervento. Fedez ha denunciato che gli fosse stato richiesto dall’azienda di inviare il testo per apportare modifiche e affinché potesse passare al vaglio di approvazione della politica.

L’artista si è assunto le responsabilità di ciò che ha detto e fatto, facendo sapere che il contenuto è stato definito inopportuno dalla vicedirettrice di Rai3. In un primo momento si è rivolto al presidente del Consiglio Mario Draghi invocando un sostegno ai lavoratori del mondo dello spettacolo; poi è passato all’attacco della Lega e a Ostellari per la sua posizione sul ddl Zan.

Chiara Ferragni rompe il silenzio e sostiene Fedez contro la Rai

Chiara Ferragni ha voluto dire la sua sul discorso di Fedez contro i politici omofobi. La popolare influencer si è commossa e si è complimentata con il marito per il coraggio avuto. Si è detta fiera di lui e di quello che ha fatto. Ha avuto davvero coraggio di andare contro tutti per dire quello che pensa, non è una cosa da poco:

“Bella storia sei tu amore mio. E che palle che hai nel dire sempre quello che pensi nonostante tutto e tutti”

Fedez e Rai: Matteo Salvini lo attacca. Laura Boldrini contro tentativo di censura

Se Matteo Salvini ha criticato Fedez per il suo discorso contro gli omofobi leghisti, Laura Boldrini ha appoggiato il rapper e ha attaccato la Rai per il tentativo di censura sui diritti civili: