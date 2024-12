Fedez, quanto manca Ferragni: post zeppo d’amore e sensi di colpa

Fedez, una ne pensa e cento ne fa: il rapper, che al momento si sta sollazzando sull’isola caraibica di Saint Barth assieme ad alcuni amici con cui sta trascorrendo le feste natalizie, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre è stato assalito dalla nostalgia (i maligni direbbero dalla voglia di far parlare di sé), pubblicando una storia Instagram malinconica, che ha tutta l’aria di avere un chiaro destinatario. Chi? L’ex moglie Chiara Ferragni. Che cosa è successo? Il cantante ha immortalato una foto naturalistica, per la precisione un’alba densa di nubi. Poi ha infilato un tappeto musicale strappalacrime il cui testo è alquanto curioso.

“Ogni notte bacio il tuo ricordo a letto, vorrei non te ne fossi mai andata, vorrei non te ne fossi mai andata”, recita il brano Hello There del cantante Lyrycal Lemonade, quello cioè che Fedez ha deciso di postare in un momento malinconico. Ma mica è finita qui. Perché, andando a guardare l’intero testo della canzone, pare proprio che il pensiero di Fedez, durante il suo soggiorno caraibico, sia stato rapito dai ricordi dei tempi vissuti al fianco dell’influencer cremonese.

Sempre traducendo, ecco i passaggi più suggestivi del brano Hello There: “Ciò che una volta era eterno, mai più lo sarà.

Sai dove trovarmi. Dove ti chiederò perdono. Ogni notte bacio il tuo ricordo a letto. Vorrei che tu non te ne fossi mai andata. Dove sei? E mi dispiace tanto per averti detto “mi dispiace” in continuazione. Crepacuore paralizzante, sono intrappolato nell’oscurità. Non avrò mai la possibilità di dirti addio, la possibilità di salutarti Se muoio prima che tu muoia, forse sarò il fantasma nel tuo letto (dentro il tuo letto)”.

Oh my god! Sembra proprio un brano musicale su misura per un marito pieno di sensi di colpa nel pensare al matrimonio andato in pezzi con l’ex moglie. Dunque la domanda va di nuovo rilanciata: non è che il “patatone” Fedez (“patatone” è una sua stessa auto citazione), nonostante continui a collezionare flirt con giovani ragazze bellissime, in fondo in fondo è ancora innamorato della madre dei suoi figli? Chissà…

Quel che pare certo è che lei non è più innamorata di lui. Il suo cuore ha cominciato a battere all’impazzata per Giovanni Tronchetti Provera. Con il manager fa coppia fissa da qualche settimana ed è al settimo cielo. Chiara ha fatto più volte capire di aver perso la testa per il rampollo e di aver trovato un uomo che è stato in grado di ridarle fiducia e serenità. Con lui e i suoi figli passerà il Capodanno in montagna, a Saint Moritz, ta buon cibo e sciate. Fedez è un lontano ricordo…