Fedez, quanto costa il Natale di lusso a St.Barth? Cifra da capogiro

Fedez a St.Barth con gli amici, Chiara Ferragni all’Alpe di Siusi con Leone, Vittoria e la famiglia. Prime vacanze ufficialmente “da divoriziati” per i Ferragnez, ormai alle prese con nuove vite e nuovi mondi da percorrere. Oggi, però, non è tanto la notizia del Natale lontani a fare parlare, quanto alla cifra folle che Fedez sta spendendo per questa sua permanenza nei pressi dei Caraibi. Il rapper a febbraio 2025 salirà sul palco dell’Ariston, ma prima di buttarsi nello stress del Festival, ha ben pensato di prendere un volo e godersi in toto la sua vacanza natalizia. Una villa extra lusso, un soggiorno da sogno: piscine a sfioro sul mare, viste mozzafiato, spazi talmente grandi da potere ospitare fino a 10 persone e tanta, tantissima privacy.

Il resort in cui Fedez sta alloggiando insieme agli amici (c’è anche una ragazza misteriosa) è di proprietà di LVMH, quindi è facile pensare che il prezzo sia altissimo. Quanto spende Federico per questo Natale ai Caraibi? E no, non è il titolo di un cinepanettone.

Fedez, Natale ai Caraibi nella villa extra lusso: il prezzo a notte

L’alloggio natalizio sito a St.Barth è la “Villa de France“: 650mq di villa privata, con tanto di sala fitness, spa privata e anche un maggiordomo personale disponibile h24. Insomma, un vero Paradiso sulla Terra! Tutti questi comfort, però, hanno un prezzo…e che prezzo! Si parla infatti di quasi 30.000 euro a notte (27.770 euro per la precisione) e il soggiorno minimo è di tre giorni: a voi i calcoli! Una cifra che sul portafoglio di Fedez non peserà più di tanto, ma che lascia comunque a bocca aperta il pubblico, per così dire, “comune”.

Con chi passerà il Natale Fedez? Per lui amici, per Chiara famiglia

Il soggiorno di Fedez per questo Natale 2025 non è ovviamente in solitaria, anzi. Con lui ci sarebbero alcuni amici, tra cui la misteriosa ragazza con cui farebbe coppia da un po’ di tempo ma di cui ancora non si sa praticamente nulla. Con lui anche Riccaldo Volpato, personaggio sconosciuto al mondo dello showbusiness ma perfettamente in linea con lo stile lussuoso della vacanza. Se Fedez ha scelto di passare le feste in compagnia di amici e amiche, Chiara Ferragni ha invece scelto la famiglia. L’imprenditrice, infatti, attualmente si trova in montagna insieme ai figli Leone e Vittoria, ma con lei ci sono anche la nonna Marina Di Guardo e le zie Francesca e Valentina. Insomma, il solito quadro di famiglia, meno Federico.

Dopo la preoccupazione a Sarà Sanremo, Fedez rassicura i fan

L’ospitata a Sarà Sanremo aveva fatto preoccupare tutti i fan: Fedez era apparso spaesato, in evidente stato confusionale, o comunque assopito. Dopo le parole della madre era stato proprio lui a tranquillizzare il suo pubblico: “Ero tranquillo e rilassato, mi sono rivisto e non capisco perché tutti abbiano pensato fossi triste“, aveva dichiarato, aggiungendo di avere avuto “cose sue relazionali” e di essere “tranquillo”. Non sapeva bene perché fosse sembrato strano, ma aveva anche ammesso che la sua vita attualmente è fatta di “alti e bassi, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti”.

In pieno relax a St.Barth, Fedez è pronto a ricaricarsi in vista dell’anno nuovo.