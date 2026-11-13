Fedez provocato su fidanzate e regali, a sorpresa interviene la taciturna Giulia Honegger: risposta ‘perfetta’

Fedez, dopo essere stato provocato sui social, ha risposto per le rime. E fin qui nulla di strano visto che il rapper è noto che il rapper non è proprio una persona che incassa senza battere ciglio. Il fatto curioso è che sulla vicenda è intervenuta anche la sua compagna Giulia Honegger, che, solitamente, se ne sta lontanissima dalle diatribe sul web e dai riflettori mediatici. Basti pensare che da quando fa coppia con il cantante, con il quale lo scorso luglio ha anche avuto un figlio chiamato Edoardo Lupo, non ha mai rilasciato un’intervista né parlato pubblicamente della relazione. E cosa mai l’ha spinta stavolta a dire la sua in prima persona? Un commento di un utente che ha chiesto a Fedez se non teme che le sue fidanzate preferiscano i suoi doni alla sua persona.

Fedez e Giulia Honegger provocati: la reazione sorprendente della stilista 24enne

“Non hai paura che le tue fidanzate gradiscano più i regali della persona?”, ha chiesto un utente a Fedez, che ha optato per una risposta stringata ma incisiva, senza troppa vena polemica: “L’importante è il risultato”. A sorpresa, alla domanda ha replicato anche Giulia Honegger che ha deciso per l’ironia. “Federico è una persona orrenda”, ha digitato la giovane. Un siparietto che è piaciuto a diversi internauti, soprattutto perché Giulia non si è avventurata in un sermone moraleggiante, risolvendo la faccenda con una battuta tanto breve quanto simpatica.

Fedez e Giulia Honegger affiatati: il rapper ha cambiato ‘registro’ rispetto a quando viveva con Chiara Ferragni

La love story tra il rapper e la stilista è iniziata nell’estate 2025. Una relazione che è sempre stata vissuta da entrambi in maniera molto riservata. Anche sui social i due concedono ‘poco’, solamente qualche tenero scatto e nulla più. Honegger non è mai stata una ragazza attivissima sul web. Discorso diverso per il cantante che, ai tempi delle nozze con Chiara Ferragni, ha raccontato innumerevoli volte vicende molto private, esponendosi molto. Dopo il naufragio matrimoniale, il 37enne ha cambiato decisamente registro: ha iniziato a rivelare molto meno del suo privato e delle sue faccende personali. Anche quando ha saputo di diventare padre per la terza volta, non ha fatto proclami né contenuti roboanti.