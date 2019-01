Fedez primo su Spotify: il cantante festeggia con Chiara Ferragni

Fedez conquista il primo posto su Spotify grazie all’ultimo singolo: ecco come sta festeggiando

Il rapper Fedez sta trascorrendo giorni da sogno alle Maldive con la sua dolce metà, Chiara Ferragni. Ma in questo momento, oltre alla luna di miele, ha anche un altro motivo per festeggiare. Infatti, proprio due ore fa ha pubblicato un post con la didascalia: “Che ca… ridi? Perché siamo primi su Spotify. Grazie a tutti voi! Il nuovo disco sta arrivando“. Un successo dopo l’altro per Fedez che continua a costellare la sua carriera di importanti risultati. L’ultimo singolo, realizzato con Tedua & Trippie Redd, raggiunge anche la vetta di Spotify. Dopo ventiquattro ore dalla pubblicazione, il brano estratto dall’album Paranoia Airlines, prossimo all’uscita, aveva già conquistato il primo posto nella classifica di iTunes. E il rapper, molto attivo sui social, ha immediatamente voluto aggiornare i suoi milioni di fan attraverso uno scatto in cui appare sorridente in costume durante la sua luna di miele.

Fedez festeggia il successo del suo singolo mentre è in luna di miele

In poche ore dalla sua pubblicazione, il brano Che ca… ridi? ha ottenuto all’istante un enorme successo, posizionandosi primo su iTunes e, subito dopo, su Spotify. Sono giorni di grande felicità per il rapper, che oltre a festeggiare questo ennesimo successo, sta trascorrendo una vacanza da sogno con la moglie Chiara Ferragni. La coppia è infatti volata Oltreoceano, in coincidenza con il Capodanno, per vivere un’indimenticabile luna di miele dopo essere diventati marito e moglie a Noto nel mese di settembre. Giorni felici e sereni per i due innamorati, che aggiornano quotidianamente i loro fan sulla loro vita. Inoltre, poco dopo aver saputo la notizia del successo ottenuto dal suo ultimo singolo, Fedez ha pubblicato una divertente Instagram Stories in cui appare il messaggio “Grazie a voi da me e dai magici piedini della Ferragni“.

Fedez e Chiara Ferragni: romantica luna di miele alle Maldive

Sono giorni di grande relax e romanticismo per la coppia formata dal rapper Fedez e dall’influencer di fama internazionale Chiara Ferragni. Proprio in queste ultime ore, l’ultimo brano del cantante ha raggiunto la vetta di Spotify, oltre quella di iTunes, e i neo sposi manifestano tutta la loro felicità sui loro profili Instagram. L’ultima foto pubblicata da Fedez lo ritrae insieme alla moglie nel più grande ristorante al mondo sotto il mare, accompagnata dalla didascalia: “Consiglio: è ideale per fare una bella proposta di matrimonio (io ho già dato)“. Nei suoi ultimi video postati, invece, mostra ai fan uno splendido tramonto al quale ha assistito insieme a Chiara Ferragni.