Fedez post operazione: le sue dichiarazioni e il messaggio di Mark Hoppus

La notizia è giunta in mattinata. Fedez è finalmente uscito dall’ospedale ed è tornato nella sua casa di City Life a Milano. Il rapper sta meglio e dopo essere stato operato al pancreas potrà riabbracciare i suoi piccoli Leone e Vittoria, dai quali è rimasto separato per diversi giorni.

Nelle scorse ore i paparazzi hanno pizzicato Fedez e Chiara Ferragni fuori dall’ospedale San Raffaele, dove l’artista ha rilasciato le prime dichiarazioni all’Ansa che l’ha intercettato. Poche parole ma buone. Fedez si è limitato a dire uno “sto bene” che ha rassicurato tutti i fan che erano in apprensione per lui.

Inutile dire che siano stati giorni particolarmente difficili per l’artista e la sua famiglia. Nelle scorse settimane a Fedez è stato scoperto un raro tumore al pancreas che ha richiesto un ricovero immediato e un’asportazione di una parte dell’organo malato. Il cantante, dopo essere sparito per giorni dai social, aveva raccontato in un primo momento di avere un problema di salute, “scoperto in tempo” che l’avrebbe costretto ad un lungo “percorso”.

A poche ore dalle dimissioni dall’ospedale, Fedez ha pubblicato il primo vero post del suo “ritorno alla normalità”. Sul suo profilo Instagram (dove l’artista aveva condiviso la foto della cicatrice al ventre) Fedez ha pubblicato una serie di immagini in compagnia dell’equipe che “gli ha salvato la vita”.

“Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff, Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente” ha scritto l’artista, ancora molto provato. Nello stesso carosello Fedez ha anche incluso un’immagine abbastanza forte. Uno dei video postati lo ritrae sul letto dell’ospedale, forse post operazione, mezzo nudo e intento a rialzarsi a fatica.

Nel frattempo, il nome di Fedez è tornato di prepotenza in vetta ai trending topic di Twitter e l’artista ha ricevuto un messaggio inaspettato. Il cantante ha infatti scritto via DM a Mark Hoppus dei Blink 182, uno dei suoi idoli, raccontandogli del suo personale dramma. Fedez ha specificato che il disco Enema of the State dei Blink è stato in questi giorni il suo personale portafortuna. E Hoppus, a sua volta colpito da tumore, ha risposto facendo al collega un grosso in bocca al lupo.