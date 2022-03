Fedez dimesso dall’ospedale, Chiara al suo fianco: le prime parole

Fedez è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele, dove era ricoverato da una decina di giorni. La notizia delle sue dimissioni era nell’aria, se ne parla da qualche ora e finalmente è arrivata la conferma. Fedez è tornato a casa, e i suoi fan non aspettavano notizia migliore dopo quella dell’intervento riuscito. A intercettare le dimissioni è stata l’Ansa, che ha anche allegato una foto del rapper che ha lasciato l’ospedale insieme alla moglie Chiara Ferragni. Lei non ha mai lasciato solo il marito in questa battaglia, si è divisa tra i figli e Federico e il fatto che a un certo punto sia tornata attiva su Instagram è stata una notizia super positiva.

Rivedere Chiara sui social è stato il segnale che tutto fosse andato bene. Negli ultimi giorni anche Fedez ha ripreso a postare, non come suo solito ma è stato più presente. Per esempio ha ringraziato i bimbi del reparto pediatria per il bellissimo gesto d’affetto. Ieri sera le foto sul letto dell’ospedale insieme a Chiara sono state ancor più rincuoranti: c’era un sorriso sui loro volti e di sicuro un’espressione più distesa. Insomma, il peggio sembra essere passato e adesso Fedez proseguirà la convalescenza a casa. Dove potrà contare anche sulla forza e sull’affetto dei suoi figli, Leone e Vittoria.

Fedez ha lasciato l’ospedale ed è tornato a casa stamattina. L’Ansa ha raccolto anche le sue prime parole, poche ma buone: “Sto bene”. Solo questo ha detto il rapper lasciando l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dal 22 marzo nel reparto solventi. Con lui c’era Chiara nel momento delle dimissioni e adesso non resta che aspettare loro notizie sui social, di sicuro non mancheranno.

Fedez è stato operato per un tumore al pancreas, ha trascorso quasi dieci giorni in ospedale sotto il controllo dei medici. La convalescenza dopo un intervento simile non è di certo breve, ma nella sua casa e circondato dalla sua famiglia chissà che non si accorcino anche i tempi di ripresa. Con lui ci sarà sempre Chiara Ferragni, alla quale ha fatto una bellissima dedica nelle scorse ore. Le ha dedicato queste parole su Instagram: “Grazie per essere la mia roccia, sempre”. La forza di questa coppia è venuta fuori anche in un momento così difficile e duro. E l’affetto dei fan si farà sentire anche dopo l’ospedale.