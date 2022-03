Fedez ancora in ospedale, il gesto dei bambini in pediatria lo emoziona

Il cantante è ancora ricoverato dopo l’intervento al pancreas per un tumore ed è apparso sui social per condividere l’affetto dei bimbi

Fedez è ancora in ospedale dopo l’operazione al pancreas. I suoi fan sono in attesa di notizie da parte sua oppure di Chiara Ferragni, ma tutto dovrebbe procedere per il verso giusto. Insomma, niente nuove buone nuove. Entrambi hanno trascorso, comprensibilmente, dei giorni di assenza dai social. Dopo l’operazione, andata bene, Chiara è tornata attiva e naturalmente è un buon segno. Federico sta trascorrendo la convalescenza in tutta tranquillità e serenità, raramente si fa sentire su Instagram ma è successo oggi, per esempio.

L’occasione per farsi vivo sui social è stata davvero speciale e non poteva tirarsi indietro dal ringraziare pubblicamente. Fedez ha ricevuto un regalo molto speciale, un cartellone fatto con molto affetto dai bambini della pediatria dell’ospedale. Un biglietto enorme verde e pieno di cuori fatti in cartoncino di tantissimi colori. Aprendo il biglietto è apparso questo messaggio: “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi! Con affetto… Disumano!”.

Disumano è una citazione, è infatti il titolo dell’album di Fedez. Sui cuoricini ci sono i nomi di tutti i bimbi che hanno confezionato questo piccolo regalo. Un messaggio che avrà riempito di affetto e di gioia il cantante, così tanto che ha deciso di prendere il telefono e fare una storia su Instagram per ringraziarli tutti. Fedez non ha parlato nel video, ma ha aggiunto un cuore e una emoji che ringrazia.

C’è tanto affetto intorno al cantante. C’è sempre stato in realtà, ma da quando ha condiviso sui social il suo problema di salute sono tantissimi ad essersi stretti intorno a lui. I Ferragnez godono di tanto sostegno e affetto da parte dei milioni di fan, Federico può contare su una forza pazzesca che arriva ogni giorno dalle tante persone che si sono affezionate a lui nel tempo. E gesti come questi, in giornate impegnative e intense, non possono che strappare un sorriso.

Fedez è stato operato al pancreas e i fan ogni giorno aspettano sue notizie dopo l’intervento – spiegato dal suo chirurgo -, o da parte della Ferragni. Appena se la sentirà, è chiaro, lo stesso Federico sarà più attivo e condividerà le sue giornate sui social come faceva prima. I fan sapranno aspettare, su questo non c’è dubbio.