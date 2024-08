Fedez, post criptico sui social: fan ci leggono messaggio per Chiara

Uno dei gossip dell’anno ha sicuramente visto protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha difatti deciso di separarsi con grande stupore di tutti. Su di loro e sulle cause del divorzio si è davvero detto di tutto e ad entrambi sono stati attribuiti diversi flirt. Nelle ultime ore il rapper ha pubblicato un post sui social che ha alimentato qualche sospetto: che senta la mancanza dell’influencer? Un dettaglio lascerebbe pensare ad un improvviso momento di nostalgia nei confronti della sua ex. Capiamo meglio che cosa ha scritto per aver alimentato tali sospetti.

Il post criptico di Fedez: messaggio in codice per Chiara?

Dopo otto anni la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez è giunta al capolinea. I due hanno difatti deciso di separarsi e da allora sono al centro del gossip tra speculazioni sulle cause del divorzio e flirt attribuiti ad entrambi. Anche le vacanze sono state trascorse chiaramente in luoghi separati ed al momento Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, si trova in Sardegna insieme ai suoi figli Leone e Vittoria. Proprio nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale per documentare le sue giornate in Costa Smeralda.

Nella didascalia del post alcuni fan ci hanno letto un messaggio in codice rivolto probabilmente proprio alla sua ex Chiara Ferragni. Il rapper ha difatti deciso di utilizzare una frase della canzone “I Miss You” dei Blink-182, che recita precisamente tali parole: “Don’t waste your time on me, you’re already the voice inside my head. I miss you” (tradotto: “Non perdere il tuo tempo con me, sei già la voce nella mia testa. Mi manchi“). Qualche utente ha quindi pensato che la frase fosse dovuta ad un momento di nostalgia e che fosse rivolta all’ex moglie. Qualcuno l’ha anche invitato nei commenti a tornare insieme.

Ma le supposizioni dei fan saranno corrette? Questo non possiamo saperlo. Di certo si sa che Fedez è da sempre un grandissimo fan del gruppo musicale a cui appartiene la canzone citata. Possibile quindi che la scelta sia stata dovuta esclusivamente alla sua passione per i Blink-182 e non ad altro come si suppone. Tuttavia il fatto che tra i tanti brani lanciati dalla band pop-punk abbia scelto proprio “I Miss You” e quella frase nello specifico lascia qualche lecito dubbio.