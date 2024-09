Fedez, polemica per Silvio in abiti griffati: “Lasciare faccia il cane?”

In questi giorni si sta tenendo a Milano la Fashion Week, il consueto appuntamento per tutti gli appassionati di moda dove gli stilisti hanno modo di presentare le loro ultime collezioni e lanciare le nuove tendenze. Non poteva di certo mancare tra i partecipanti Fedez. Il rapper, tuttavia, non era solo. Con lui c’era difatti anche il suo cane, Silvio. Proprio la decisione di portare con sé il suo amico a quattro zampe gli è costata diverse polemiche sui social. Scopriamo meglio per quale motivo.

Polemica su Fedez per il cane alla Fashion Week

Come ogni anno anche nel 2024 Milano si è trovata ad ospitare la Fashion Week, una settimana interamente dedicata alla moda dove tutti i più grandi stilisti presentano le loro nuove collezioni. E’ l’evento per eccellenza per tutti coloro che sono appassionati di moda e vogliono conoscere le nuove tendenze, a cui prendono parte anche molti personaggi del mondo dello spettacolo ed influencer. Tra questi non poteva mancare il rapper Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. L’ex di Chiara Ferragni, tuttavia, non era solo. In sua compagnia c’era difatti il suo nuovo amico a quattro zampe, il cane Silvio.

In particolare Fedez ha postato nelle ultime ore alcuni scatti che lo ritraevano in compagnia della stilista Donatella Versace alla presentazione della sua collezione primavera-estate 2025. Con lui c’era appunto anche il suo animale da compagnia, vestito proprio con degli abiti del noto marchio. Nello specifico Fedez ha immortalato Silvio con una camicia identica a quella indossata da lui ed un paio di occhiali da sole.

Le foto con il cane vestito con abiti di marca gli sono valse diverse critiche. Sotto il post condiviso da Fedez sul suo profilo Instagram ufficiale ne è nata difatti una polemica e sono stati numerosi i commenti negativi da parte degli utenti, i quali hanno sottolineato come un cane debba fare il cane e non essere umanizzato e vestito come un uomo. Qualcuno ha anche evidenziato come ci siano persone con problemi economici e vestire un animale con abiti di Versace sia poco rispettoso nei loro confronti. Non è mancato anche chi ha affermato che portare degli animali ad eventi del genere non sia opportuno, in quanto potrebbero essere disorientati da flash ed eccessiva confusione.

Di seguito riportiamo i commenti più significativi: