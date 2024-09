Milano moda: Ferragni e le altre. Ecco chi si salva e chi è bocciata

Si conclude oggi la Milano Fashion Week. La settimana più “cool” della moda ha portato tante novità e personaggi iconici. I designers si sono sbizzarriti proponendo look all’avanguardia con materiali di recupero e sostenibili. Alcuni brand hanno invece preferito optare per degli outfit più classici. Tutti hanno avuto personaggi famosi che li rappresentassero. Tra questi sicuramente ha spiccato l’icona pop anni ’80 Madonna. La cantante ha ricevuto un omaggio da Dolce e Gabbana. Il duo più famoso della moda italiana ha infatti realizzato un’intera collezione ispirandosi ai look più famosi proposti da Madonna. Come in ogni evento che si rispetti tra chi spiccava per il look azzeccato troviamo anche chi, purtroppo, ha sbagliato tutto.

Ma partiamo da chi ha sfoggiato degli outfit interessanti e sicuramente azzeccati. Chiara Ferragni conferma la sua “rinascita”. E lo fa proprio da casa sua: Milano. L’abito stile “sottoveste” indossato dalla Ferragni ha lasciato tutti di stucco. L’eleganza e la rifinitura dell’abito non sono passati inosservati. Anche il trucco di Chiara così come i gioielli hanno contribuito a rendere l’outfit perfetto per la serata. Anche Giulia De Lellis non è da meno. In stile vintage con un abito semplice, color salvia, accompagnato da gioielli degli anni ’90, la De Lellis ha assolutamente lasciato il segno. Il trucco, poi, conferisce quel valore aggiunto per completare lo stile. Azzeccatissimo. Ora arriviamo invece alle note dolenti. Andiamo a vedere chi avrebbe potuto impegnarsi un pochino di più.

Milano Fashion Week: ecco qualche flop…

Partiamo dalla sorella minore di Chiara. Valentina Ferragni, ospite della stessa serata della sorella, ha sfoggiato un look che è stato immediatamente criticato. C’è chi nei commenti è arrivato addirittura a paragonare l’abito ad una busta della spazzatura. Anche il capello “effetto bagnato” non ha convinto. Tra le bocciate troviamo anche l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio. L’abito indossato ricorda più il tipo di outfit che indossa chi decide di sposarsi in comune senza parenti. Malgrado l’ironia della Ghio che si è presentata in ciabatte così da indossare i tacchi solamente al momento giusto, l’outfit non ha proprio convinto.

Come ultima troviamo un’altra ex protagonista di Uomini e Donne: Giulia Cavaglia. La giovane influencer nei giorni scorsi si era presentata con dei look stravaganti ma azzeccati. Ieri però ha perso punti proprio con l’ultimo outfit. Giulia si è presentata con una minigonna plissettata, magliettina e cardigan abbinati. A completamento del look c’erano calzettoni bianchi alti sopra la caviglia e indossati sopra le calze e con le decollete nere. La Cavaglia ha perso la possibilità di chiudere la settimana della moda in gloria. Ma non ci scoraggiamo sappiamo che saprà consolarsi. Probabilmente tra le braccia di Raul Dumitras, ex concorrente di Temptation Island. Pare infatti che tra i due stia nascendo la scintilla dell’amore. Staremo a vedere…