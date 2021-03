Fedez a Sanremo 2021 con i bracciali anti ansia piange sul palco

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 verrà ricordato, tra le tante cose, anche per le lacrime di Fedez. Il cantante, vero nome Federico Lucia, non è riuscito a trattenere le lacrime al termine della sua esibizione in coppia con Francesca Michielin. I due hanno presentato il brano inedito Chiamami per nome. In realtà per tutta la durata della performance non è passata inosservata la faccia, quasi cadaverica, dell’ex giurato di X Factor.

Un’emozione davvero grande per Fedez, che si è presentato sul palco dell’Ariston con dei bracciali elettronici anti ansia. Per il suo debutto a Sanremo il 31enne ha infatti sfoggiato dei particolari monili che a quanto pare aiutano a tenere a bada l’agitazione e lo stress. È stato lo stesso marito di Chiara Ferragni a svelare la curiosità sul suo aggiornatissimo profilo Instagram.

Sul palco dell’Ariston Fedez e Francesca Michielin hanno inoltre portato un nastro di raso bianco, che simboleggia il distanziamento sociale. Alla fine dell’esibizione, però, i due hanno annullato tutte le distanze e si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio. Fiorello ha poi svelato un curioso retroscena: lo showman ha raccontato che Fedez era davvero molto provato dietro le quinte del palcoscenico e stava quasi per svenire.

Nelle scorse settimane Fedez non ha nascosto l’ansia e la tensione per la sua prima volta al Festival di Sanremo. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente il cantante ha ammesso di prepararsi all’evento facendo meditazione trascendentale e la terapia EMDR per cercare di raggiungere uno stato di calma e tranquillità.

Oltre a Sanremo Fedez è agitato anche per l’arrivo della secondogenita. Tra fine marzo e inizio aprile nascerà la seconda figlia, frutto del grande amore con Chiara Ferragni. I due sono già genitori del piccolo Leone, nato nel 2018. Secondo indiscrezioni la bambina dovrebbe chiamarsi Vittoria.

I Ferragnez non hanno ancora ufficializzato il nome scelto per la loro nuova erede. Chiara ha però chiarito sui social network che la piccolina, come il suo fratello maggiore Leone, porterà il doppio cognome, sia quello paterno (Lucia) sia quello materno (Ferragni).