Chiara Ferragni incinta, Fedez svela l’iniziale del nome della figlia in arrivo

Manca davvero poco alla nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez. La seconda per la coppia dopo Leone, nato nel 2018. A poche ore dal debutto al Festival di Sanremo 2021 il cantante – in coppia con Francesca Michielin – ha svelato l’iniziale del nome scelto per la bambina. Ad oggi, infatti, i Ferragnez non hanno ancora annunciato come chiameranno la nuova erede. L’ultimo indizio regalato da Federico Lucia, questo il vero nome dell’artista, restringe parecchio il campo.

Poco prima di salire sul palco dell’Ariston Fedez ha postato su Instagram uno scatto (foto in basso) che lo ritrae di spalle con addosso una camicia dai colori sgargianti. Dietro la casacca delle iniziali non casuali: F, C, L e V. La didascalia del post è assai chiara: “La mia famiglia mi copre le spalle”.

È chiaro dunque che il nome della figlia di Fedez e Chiara Ferragni inizierà per V. In molti hanno fatto le prime ipotesi: Vittoria, Viola, Victoria, Venere, Virginia. Al momento non sappiamo se è stato scelto un nome italiano come Leone o se si vuole puntare a qualcosa di più internazionale.

C’è qualcuno che su Instagram ha azzardato: “Chiamatela Versace, vi prego”. Un riferimento a Ilary Blasi e Francesco Totti che un decennio fa hanno fatto discutere l’Italia intera con il nome della loro secondogenita, Chanel. Intanto la foto di Fedez è stata ricondivisa da Chiara Ferragni sul suo account personale.

La figlia dei Ferragnez nascerà tra la fine di marzo e gli inizi di aprile. Proprio perché la gravidanza è agli sgoccioli, Chiara Ferragni ha deciso di non seguire il marito a Sanremo. L’imprenditrice digitale è rimasta a Milano, dove vive e dove nascerà la bambina.

Al contrario del fratello maggiore Leone, la piccola V. nascerà in Italia. A causa dell’emergenza Coronavirus Chiara Ferragni non è riuscita a recarsi a Los Angeles, dove ha partorito la prima volta per regalare al primogenito la doppia cittadinanza.

In alcune stories Instagram Chiara Ferragni ha inoltre chiarito che come Leone anche la figlia porterà sia il cognome paterno, Lucia, sia quello materno.