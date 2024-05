Fedez, parla l’ex amica: “Non sta bene, vi spiego perché”

Dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, la vita di Fedez è totalmente cambiata. Abituati a vederlo per anni condurre una vita casalinga e familiare, nel giro di pochi mesi Federico sembra essere tornato ai suoi 20 anni: da serate e feste milanesi a presunti flirt con giovani ragazze, fino allo scandalo della rissa con Cristiano Iovino. Negli ultimi giorni, infatti, non si fa che parlare d’altro del coinvolgimento del rapper nel pestaggio subito da Iovino nella notte tra il 21 e il 22 aprile, quando è stato aggredito da un gruppo di circa 8 uomini. A quanto pare, poco prima, i due erano stati coinvolti in una rissa e, successivamente, Fedez sarebbe stato presente durante l’aggressione.

Nonostante le smentite del rapper, proprio poco fa, Il Corriere della Sera ha pubblicato le prime immagini del video registrato dalle telecamere del locale dove sarebbe avvenuta la prima rissa. Nel filmato, è possibile vedere Fedez mentre viene allontanato dal buttafuori del “The Club” insieme al rapper “Taxi b” e a Christian Rosiello, uno dei capi ultras del Milan che ultimamente è spesso in sua compagnia. Il perché dell’inizio di questa rissa non è chiaro. Si è parlato di presunti commenti inappropriati nei confronti di Ludovica Di Gresy da parte di Iovino, ma questa storia sembra essere molto più complessa di così. Ad ogni modo, alla luce di tutto ciò, una domanda sorge spontanea: cosa sta succedendo a Fedez?

Ex amica di Fedez: “Sta facendo solo ca**ate”

Il settimanale Gente è riuscito a mettersi in contatto con alcune persone vicine al cantante, tra cui un’ex amica. Quest’ultima pare aver mostrato preoccupazione per i recenti comportamenti del 34enne, assicurando che non starebbe affatto bene. Parlando delle sue recenti polemiche amicizie con gli ultrà del Milan, ha detto: “Ogni anno e mezzo lui cambia amici perché litiga con tutti. Prima J-Ax, poi Rovazzi e poi Luis Sal. Ora è il turno degli ultras. Che magari lo fanno anche sentire sicuro”.

Anche questa misteriosa ex amica si sarebbe detta scioccata dal caso Iovino, affermando che un simile comportamento potrebbe essere il risultato di una fase di smarrimento che Fedez starebbe attraversando dopo la separazione da Chiara Ferragni: “Possibile che non avesse pensato alle conseguenze? Ho un’unica spiegazione, ovvero che non sta bene ma per davvero. Si è lasciato con la moglie e sta facendo ca**ate”. Insomma, anche le persone vicine al cantante sembrano essere preoccupate per lui, che, al momento, non ha più rilasciato dichiarazioni sull’affaire Iovino.