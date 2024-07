Fedez out 4, crac date Sanremo 2, De Martino ferito 8: pagellone tv

Ufficiale, il Festival di Sanremo sarà fatto slittare di una settimana: niente più messa in onda ai primi giorni di febbraio, le nuove date sono dall’11 al 15 febbraio. Motivo? I vertici Rai temono che la kermesse possa avere problemi scontrandosi con i quarti di Coppa Italia su Mediaset. Una decisione che lascia più di una perplessità per usare un eufemismo: i piani alti di Viale Mazzini che hanno tra le mani una corazzata hanno paura dei quarti di finale di Coppa Italia, non è una barzelletta. Cuor di leoni, voto 2!

Chiara Ferragni se la passa malissimo, Fedez un po’ meglio ma deve stare attento altrimenti pure lui inizierà a trovarsi porte chiuse in faccia. Una l’ha già presa: non figura più in alcun progetto di Prime Video, nemmeno in Lol – Chi ride è fuori, di cui era il volto rappresentativo. Si mormora che non sia stato più ben accetto per via del caso del pestaggio di Cristiano Iovino. Il rapper milanese non si sta muovendo benissimo mediaticamente, meglio che si dia una calmata. Voto 4!

Rai e Mediaset, tutto cambia affinché nulla cambi realmente. Nei nuovi palinsesti della tv di Stato e del Biscione pochissime novità sull’intrattenimento per quel che riguarda le reti ammiraglie. Ci saranno i soliti nomi e i soliti programmi. Le reti secondarie invece hanno cambiato qualcosa in più, ma sono assai meno viste. Si diceva che in Italia è importante che tutti muti per far sì che nulla si muova. Rai e Mediaset gattopardesche, voto 4,5!

Justine Mattera, Kelly Joyce, Simone Annicchiarico, Roberto Ciufoli, Massimo Bagnato, Carmen Di Pietro, Amelia Villano, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani: sono gli 11 nomi del cast di Tale e Quale Show 2024. Tanti spettatori non ricordano nemmeno chi sono. Conti quest’anno ha tagliato di netto il cordone ombelicale dei personaggi ‘gossippari’ dei reality. Una scelta coraggiosa, con il conduttore che evidentemente crede che l’idea forte del format basterà per continuare ad avere successo. Dunque, niente ‘trash’, nemmeno di riflesso. Certo il cast sulla carta è deboluccio, voto 5!

Stefano De Martino è ufficialmente il conduttore di Affari Tuoi. Dopo l’annuncio sono riprese a circolare le voci di una sua amicizia con la sorella di Giorgia Meloni, Arianna. Qualcuno lascia intendere che il campano abbia avuto favoritismi. La realtà qual è? Che De Martino, da quando è in Rai, non ne ha sbagliata una. Le sue trasmissioni su Rai Due sono andate molto bene. Questi sono i fatti. Il pubblico e i numeri sono dalla sua parte, fine. Per questo quando hanno provato a ferirlo con la voce sulla Meloni, ha risposto: “Non conosco nessuno in politica, sono entrato in Rai cinque anni fa, più o meno, per mano di Carlo Freccero, non sono arrivato quest’anno, quindi non so questa spinta da dove si pensa sia arrivata. La vera spinta è che un programma come Stasera tutto è possibile, piccolo, su Rai2, ha fatto numeri via via sempre più grandi e quindi la mia raccomandazione vera è stato il pubblico che spero mi segua in questa nuova avventura”. Ottima replica, voto 8!