Fedez, ‘Ora basta, fatevi una camomilla’. Cosa è successo

Neanche in vacanza a Miami Fedez può stare in pace.

Il rapper infatti ha pubblicato nelle sue stories il messaggio di un hater, ma qualcuno già parla di gogna mediatica.

Questi giorni in America dovevano essere un momento di relax e divertimento per Fedez, ma sembra andare tutto male.

Federico Lucia ormai sembra affezionato a Miami e a questo giro ha portato anche i bambini e le disavventure sono all’ordine del giorno.

Proprio di oggi è la notizia della brutta scottatura che si è preso, con tanto delle usuali foto a petto nudo per far vedere pettorali e bruciature.

Ma tra una foto allo specchio e un allenamento di boxe, Fedez ha avuto anche il tempo per spulciare nei commenti su Instagram e purtroppo ha trovato uno dei tanti messaggi di odio.

Fedez è sarcastico: ‘Complimenti, signora’ ma il web lo critica

Fedez si sa è di temperamento fumantino, e davanti agli attacchi è sempre pronto a rispondere a tono.

Che siano giornalisti, politici o gente comune, nessuno viene risparmiato dalla furia del rapper.

Stavolta è toccato a una signora che, forse pensando di venir ignorata, ha fatto un commento spiacevole sotto un post di Instagram.

Tuttavia, oggi a nessuno sfugge niente, soprattutto sui social.

Fedez individua subito il commento e lo posta nelle sue stories.

Di certo non è stato un bel commento.

Fedez è sempre attento al tema del bullismo e del cyberbullismo: proprio ultimamente è stato protagonista di una conferenza dedicata ai pericoli dei social.

Circondato da tantissimi ragazzi, Fedez ricordò l’importanza di denunciare i bulli di Internet e propose per l’ennesima volta una regolamentazione per identificare i leoni da tastiera che si nascondono dietro i social per sputare veleno.

Con il suo piglio sempre sarcastico e pungente, Federico ha postato il commento con tanto di sua risposta.

Poi nella storia seguente scherza

Lo so che si dice endovena, ho sbagliato a scrivere, non ditelo all’Accademia della Crusca

Però secondo molti avrebbe dovuto scusarsi per aver sbagliato qualcos’altro.

Vero che il commento era pubblico sul suo profilo, ma qualcuno ha pensato che pubblicarlo nelle stories è stato come creare una gogna mediatica.

Giusta vendetta a suon di attacchi social?

Chi di commento ferisce di story perisce?

Fedez dovrebbe essere il primo a sapere i danni delle gogne mediatiche, visto che è il primo a predicare bene.

Voi che ne pensate?