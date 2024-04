Fedez on fire al party dell’ex di Melissa Satta: Ferragni è un ricordo

Fedez pare proprio aver mollato gli ormeggi e che stia provando a godersi la vita da single, seppur il momento che sta vivendo a livello privato rimane delicato. Alcuni ben informati sostengono che uno dei motivi principali della rottura con Chiara Ferragni sia il fatto che il rapper mal digeriva alcune amicizie dell’ex moglie. C’è anche chi assicura che abbia sofferto non poco l’ingombro della presentissima famiglia dell’influencer cremonese. Poi è arrivato il ‘Balocco gate’ che avrebbe dato il colpo di grazia al matrimonio. Fatto sta che ora il cantante non bada a spese e si concede parecchi lussi e tante uscite. Prima di salpare per Miami si è regalato una Ferrari. Giunto in Florida si è dato alla bella vita. Nelle scorse ore ha preso parte alla festa di compleanno di Tommy Chiabra, che ha dato una cena in un esclusivo locale italiano.

Chi è Tommy Chiabra? Qualche affezionato della cronaca rosa troverà tale nome piuttosto familiare visto che in passato ha riempito le pagine del gossip del Bel Paese in diverse occasioni. Nel luglio 2022 ha sposato la modella norvegese Frida Aasen, ex angelo di Victoria’s Secret che tuttora continua a lavorare nel mondo della moda. Prima del matrimonio ha avuto una relazione con Fiammetta Cicogna, oltre a essere stato pizzicato in compagnia di Melissa Satta, Nina Senicar, Selena Gomez e Lindsay Lohan.

Per quel che riguarda il versante professionale, il 38enne ha una laurea in Lingue e Comunicazione alla IULM di Milano e nel 2011 ha fondato la Royal Yacht Supplies, una società di yacht di lusso con sede a Montecarlo. Quindi ha dato vita a Neat Burger, realtà di hamburger a base vegetale tra le più conosciute al mondo. Dopodiché ha istituito la Tommaso Chiabra Holding. È stato inoltre investitore e membro del consiglio di amministrazione di Menè Inc., società con IPO (Initial Public Offering) nel febbraio 2018. Dal 2016 è consulente di Unicef Italia.

Fedez è amico di Chiabra ed ha così preso parte ai festeggiamenti. I maligni continuano a sussurrare che la vita coniugale con la Ferragni gli stava stretta. Il ritorno di fiamma pare ormai un miraggio.