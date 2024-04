Fedez, dettagli della nuova casa: il prezzo del divano è da capogiro

Manca poco e Fedez andrà ufficialmente a vivere nella sua nuova casa. Da ormai diverso tempo, il rapper ha abbandonato il tetto coniugale. Pochi mesi fa, lui e Chiara Ferragni si erano trasferiti in un nuovo appartamento, salutando l’attico di CityLife, noto a tutti i loro follower e testimone della nascita di Leone e Vittoria. Ma, a poche settimane dal trasloco, è scoppiata la cosiddetta ‘caduta’ dei Ferragnez, iniziata con il caso Balocco per poi proseguire con la loro separazione. Per questo, il rapper ha deciso di andare via di casa, appoggiandosi nelle ultime settimane in un Airbnb. Quella che sembrava essere una decisione temporanea è ben presto diventata una realtà, dato che il cantante sta ufficialmente arredando la sua nuova dimora.

Negli ultimi giorni, Fedez ha iniziato a mostrare le prime immagini della sua nuova casa. Prima di partire per Miami insieme ai figli e ai genitori, ha condiviso un video del salone ancora vuoto, dove però sono apparsi alcuni giochi per i bambini e un divano enorme. Stando a quanto si legge sul portale Webboh, il divano acquistato da Fedez avrebbe un costo veramente da capogiro. Si tratta di un pezzo d’arredamento Made in Italy creato dall’azienda Edra intitolato “On the Rocks”. A progettarlo è stato il designer Francesco Binfaré. Ma, qual è il prezzo esatto?

Ebbene, Fedez avrebbe speso ben 20mila euro per il suo nuovo divano. In realtà, il prezzo può cambiare in base al tipo di materiale selezionato. Inoltre, è modulabile, il che indica che è formato da elementi separati che possono assumere più forme. Insomma, si tratta di una cifra molto alta, equivalente a quello che molti percepiscono in un anno intero e che, senza dubbio, solo pochi possono permettersi. Ma, per la sua nuova casa, il rapper non sta badando a spese.

Pochi giorni fa, infatti, ha regalato ai figli un muro di Lego al cui interno è possibile trovare i personaggi preferiti di Leone e Vittoria, ovvero gli Avengers e i protagonisti di Frozen. Non resta che attendere il suo rientro da Miami per scoprire il resto della nuova abitazione da papà single di Fedez.