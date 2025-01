Fedez, novità sulla lite con l’assistente Eleonora: pace fatta?

Qualche settimana fa, precisamente poco prima di Natale, il mondo del gossip si era concentrato su una presunta lite avvenuta tra Fedez e la sua fidata assistente, Eleonora Sesana. Secondo quanto divulgato nei giorni seguenti l’accaduto, il rapper di Rozzano avrebbe litigato furiosamente con la sua collaboratrice mentre si trovavano in un autogrill, per poi lasciarla lì e andarsene.

Avvenimento che si era verificato proprio in concomitanza con l’apparizione molto strana di Fedez a Sarà Sanremo: ecco quindi che molti dei suoi followers, e non solo, avevano imputato l’atteggiamento tenuto dall’artista dinnanzi a Carlo Conti, proprio alla litigata avuta con una delle persone più importanti del suo entourage.

Uno dei primi a dare questa versione dei fatti era stato Gabriele Parpiglia: stando alle parole del noto giornalista infatti, l’estrema tensione mostrata dal rapper nel corso della sua comparsata a Sarà Sanremo era proprio da imputare al violento litigio con Eleonora Sesana, avvenuto sia prima che dopo la registrazione della puntata. Il tutto poi era culminato nel clamoroso gesto dell’autogrill.

Da quel momento in poi non si era più saputo nulla dei due e nessuno aveva chiarito in quale direzione si fossero evoluti i rapporti tra Fedez e la sua assistente. A tornare sulla questione, poche ore fa, e a chiarire i dubbi dei followers del rapper di Rozzano, è stato ancora una volta Gabriele Parpiglia che, tramite un paio di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, ha comunicato ai suoi numerosi seguaci l’avvenuto riavvicinamento tra i due.

Tutto è bene quel che finisce bene, anche se molti sono convinti che questa non sarà l’ultima volta nella quale i due si scontreranno.

I litigi Tra Fedez e l’assistente

In effetti, come sottolineato più volte dal noto giornalista, l’episodio dell’autogrill non è affatto isolato. Ci sono infatti state molte altre occasioni nelle quali i due sono stati protagonisti di accese discussioni. Infatti, non è la prima volta che la Sesana sembra essere intenzionata a lasciare per sempre il suo ruolo di collaboratrice del rapper, salvo poi tornare sempre sui suoi passi e fare pace con Fedez.

A quanto pare anche questa volta le cose non sono andate diversamente e i due si sono riavvicinati. Nelle ultime ore poi, il rapper è voltato a Las Vegas e al suo fianco, a quanto pare, vi era proprio la Sesana: “Fedez recupera il rapporto con la sua assistente Eleonora. […] Lieto fine“.

Una riappacificazione che in molti, a dire il vero, si aspettavano, dal momento che Eleonora Sesana è da sempre una figura fondamentale per la carriera di Fedez. Una componente del team della quale il rapper non potrebbe mai fare a meno.